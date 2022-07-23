Fırıncılar, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, "Tahıl koridoru anlaşmasıyla ülkemizde de buğday konusunda elimiz rahatlayacak, muhtemel fiyat artışları söz konusu olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Balcı, yaptığı yazılı açıklamada, dün İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının, küresel gıda krizinin aşılması bakımından tarihi bir karar olduğuna dikkati çekti.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınacak olmasının, olası sıkıntıları şimdilik bertaraf ettiğini belirten Balcı, "Türkiye'nin bu diplomatik başarısı, Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi Afrika'dan Orta Doğu'ya milyarlarca insanı bekleyen açlık tehlikesinin sonlanmasına katkı sağlayacak, ilave fiyat artışlarının önüne geçecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Balcı, anlaşmanın tüm dünya ülkeleri için sevindirici bir gelişme olarak her zaman hatırlanacağını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tahıl koridoru anlaşmasıyla ülkemizde de buğday konusunda elimiz rahatlayacak, muhtemel fiyat artışları söz konusu olmayacaktır. Emeğini alın teriyle bütünleştiren fırıncı esnafı olarak Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a müteşekkiriz."