Fırıncılar stokçulara tepki gösterdi

Elazığ'da stokçuluk yapıldığı için un alamaz duruma geldiklerini ve bu yüzden ekmeğe zam yapıldığını aktaran fırıncılar, stokçuluğun önüne geçilmesi için yardım istedi.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da ekmeğe zam yapıldı. 200 gramlık ekmek 2 liradan, 2.50 liraya yükseldi. Pide ekmeği 250 gramdan 240 grama düşürülerek fiyatı 3 liraya yükseldi. Simit fiyatları ise 80 gramı 2 liradan 2.50 liraya çıktı.

Una üst üste zaman yapıldığını belirten fırıncılar, stokçuların elinde olan unu parayla bile alamadıklarını söyledi. Yapılan zamların ve stokçuluğun vatandaşa yansıdığını aktaran fırıncılar, özelikle stokçuluk anlamında yardım istedi.

"Biz ekmeğin fiyatı artsın istemiyoruz"

Depoda 15-20 torbadan fazla unlarının olmadığını belirten fırıncı Sabahattin Çen, "2 ay önce 400 torbadan eksik olmazdı. Ama şimdi fabrikaların bu aşırı derecede fiyat artışından dolayı iş yerimizde un bulunduramaz hale geldik. Peşin paraya bile un vermiyorlar. Bu bize büyük bir sıkıntı oluyor. Haliyle sorun vatandaşa yansıyor. Vatandaş ve biz çaresiz. Biz ekmeğin fiyatı artsın istemiyoruz. Bize fiyatında unu versinler biz de yine aynı fiyattan çalışalım. Fabrikaların daha önce yaptıkları buğday stoku ellerinde duruyor. Ne oldu da bu un fiyatları fırladı. Bir torba un 140 liradan 340 liraya gitmiş. Dün akşam fırıncı arkadaş dedi ki, 320 liradan un sipariş verdim. Un 340 lira oldu dedi ve paramı geri attı. İşine geliyorsa al işine gelmiyorsa alma dedi. Bu yapılacak bir şey değil. Stokçuluk işinin önüne geçilmesini istiyoruz" dedi.

"500 çuval un alırken şuan 40 torba un alabiliyoruz"

Bu sene una üst üste zam geldiğini aktaran fırıncı Faruk Mamur da "Bir ay içerisinde 3'e katladı. Daha önce 130 liraya aldığımız unlar 3 ay içerisinde 340 liraya kadar çıktı. Devletimizden müdahale yapılmasını istiyoruz. Zam öncesi biz un fabrikalarından un aldığımız zaman bize veresiye de veriyorlardı. Şuan itibariyle fabrikalar veresiyeyi kaldırdı. Peşin çalışıyorlar. 400-500 çuval un alırken şuan itibariyle alış gücüde zayıfladı. 30-40 torba alabiliyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ