Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı

17.02.2023 12:08

Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı Ev taşıma fiyatları 9-10 kat arttı Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı, asansör fiyatları yaklaşık 9-10 kata kadar arttı.

Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı

Ev taşıma fiyatları 9-10 kat arttı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı, asansör fiyatları yaklaşık 9-10 kata kadar arttı.

Depremin ardından fırsatçılık yaparak ev fiyatlarını arttıranların ardından taşımacılık sektöründe de fırsatçılar ortaya çıkmaya başladı. Diyarbakır'da evleri hakkında yıkım veya ağır hasar kararı çıkan vatandaşlar evlerini taşıma derdine düşmüşken fırsatçılar vatandaşları hedef aldı. Ev taşımak için kullanılan asansörler deprem öncesinde 600 liradan kiralanırken, fırsatçıların ortaya çıkmasından sonra 5 bin liradan vatandaşlara kiralanmaya çalışılıyor. Depremi fırsat bilerek fiyatlara artış yapan taşımacılara meslektaşları ise tepki gösterdi. Vatandaşlar da bu duruma tepkisiz kalmazken, insanların mecbur olduğunu bilerek böyle yapılmasını yağmacılık olarak adlandırdı.

"Bin liraydı şimdi 4 bin liraya çıktı"

Apartmanından köyüne göç ettiğini belirten Nurettin Taş, "Deprem olduğu için evi köye taşıyoruz. AFAD apartmanda hasar olduğunu söyledi. Taşımak için yeğeni arabasını getirdim, çekici asansörü ise 4 bin liraya getirdim. Bin liraydı şimdi 4 bin liraya çıktı" dedi.

"Depremden önce 500 lira kurtarıyorken, depremden sonra neden kurtarmıyor"

Meslektaşlarının böyle bir şey yapmış olmasının doğru olmadığını belirten ev taşıma işi yapan Mikail Şenol, "Depremden önce asansör fiyatları 500 - 600 liraydı. Depremden sonra fırsatçılık yaparak pahalıya fiyat veriyorlar. Sabah verilen fiyatı akşam tekrar alamıyorsun bu yüzden vatandaş mağdur oluyor. Benim çağrım bütün nakliyecilere, bu vicdansızlığa son vermeleri lazım, devlet yetkilileri de buna bir el atmalı. Şuan asansör ve nakliye beraber maliyeti 3 bin 500 lira oluyor. Şehir içinde taşıması ve asansörü dahil, 5 bin lira oluyor. Asansör fiyatlarında depremden önce 500 lira kurtarıyorken, depremden sonra neden kurtarmıyor" şeklinde konuştu.

"6 bin veya 7 bin lira fiyat veriyorlar"

Fırsatçıların arttığını belirten ev taşıma işi yapan Seymen Akar, "Şuan ki fiyatımız bin liradır, normal zamanda depremden önce de bin liraydı. Bazıları şuan 6 bin veya 7 bin lira fiyat veriyorlar. Fırsatçılık yapıyorlar bizim gibi işlerine bakmıyorlar" diye konuştu.

"Ben buradan 15 bin liraya İstanbul'a götürüyorum"

Fırsatçıların 15 bin liraya kadar fiyat verdiklerini belirten taşımacı Abdullah Güler, "Bir vatandaş beni aradı, taşıma dahil 3 bin 500 olduğunu söyledim. Daha önceden aldığı fiyatta taşıma dahil 15 bin lira fiyat verdiklerini söyledi. Ben buradan 15 bin liraya İstanbul'a götürüyorum. Bütün millet mağdur kalmış. Kimse şehirde bulduğu eve gitmiyor, köye gidiyor veya başka bir yere gidiyor. İnsanlarımıza yazık oluyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı Bina dayanıklılık testi talebinde yüzde 100'ü aşan artış Bina dayanıklılık testi talebinde yüzde 100'ü aşan artış

Diyarbakır, İstanbul, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Diyarbakır'da fırsatçılar evlerini taşıyan vatandaşları hedef aldı - Son Dakika

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