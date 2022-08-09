Türkiye'nin fıstık ambarında hasat başladı - Son Dakika
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Türkiye'nin fıstık ambarında hasat başladı

09.08.2022 01:15
Türkiye'nin fıstık ambarında hasat başladı

Fıstık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da 2022 yılının hasadı başladı.

Fıstık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da 2022 yılının hasadı başladı.

Türkiye'de yıllık üretimi 30 bin tonu aşarak ilk sırada yer alan Şanlıurfa'da fıstık hasadı başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre önceki yıl 32 bin ton üretimin yapıldığı ilde bu yıl ürünün olgunlaşma döneminde yağan yoğun yağış ve dolu nedeniyle verimin düşük olduğu belirtildi. Üretici, bu yıl taban fiyatı 65 TL olan boz fıstığın kilogramını ise tüccarların kendi aralarında belirlediği fiyat nedeniyle ancak 48 lira 50 kuruştan satabiliyor. Maliyetlerin de artmasıyla zor günler geçiren çiftçi ürünleri toplayan işçilere ise günlük 200 TL yevmiye ödüyor. Yaklaşık 45 dereceyi bulan sıcağın altında gün boyunca çalışan işçiler, topladıkları fıstıkları traktörlere yükleyerek satış için tüccarların yolunu tutuyor.

Günlük 200 lira kazanmak için 12 saat boyunca tarlada çalıştıklarını söyleyen Ferhat Dağ, "Sabah 06.00'dan akşam 18.00'a kadar çalışıyoruz ve 200 TL yevmiye alıyoruz. Fıstık fiyatının ucuz olmasından dolayı yemeğimizi bile evden getiriyoruz" dedi.

Taban fiyatı 65 TL olmasına rağmen şu anda 48 liradan satabildiklerini söyleyen üretici Faik Bozkurt, "Urfa fıstığının değeri 48 TL olmamalıdır. 65 TL taban fiyat biçilmesine rağmen şu anda 48 liradan satılıyor" diye konuştu.

2019-2020 üretim döneminde Türkiye'de 80 bin ton fıstık üretimi gerçekleşti. Fıstık üretiminde önemli bir yere sahip olan Şanlıurfa 32 bin ton üretimle Türkiye üretiminin yüzde 37,6'sını gerçekleştirirken, Gaziantep 26 bin tonluk üretim ile ikinci sırada yer aldı. Siirt ise 12 bin tonluk üretim ile üçüncü sırada yer aldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Şanlıurfa, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin fıstık ambarında hasat başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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