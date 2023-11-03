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Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika

Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini yükseltti

Son Güncelleme: 03.11.2023 17:48

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e yükseltti.

Türkiye ekonomisindeki güçlenme yurt dışındaki kuruluşların da dikkatinden kaçmıyor. Güven ve istikrar ortamında atılan adımlar ülkenin büyümesine yönelik tahminleri de yukarı çekiyor. Uluslarası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4,1'e yükseltti.

Fitch Ratings, "Çin Ekonomisi Yavaşladıkça Gelişmekte Olan Piyasaların Potansiyel Büyümesi Zayıflıyor" başlıklı rapor yayımladı. Raporda, kuruluş, 10 gelişmekte olan ülkeye ilişkin orta vadeli potansiyel büyüme öngörüsünü ortalama yüzde 4'e düşürdü. Kuruluşun daha önceki büyüme tahmini 4,3 seviyesindeydi. Büyüme öngörüsündeki düşüşte, Çin'in tedarik tarafı büyüme potansiyelinde beklenen gerileme ana faktör oldu. Bu kapsamda 2027'ye kadar Çin'in potansiyel büyüme tahmini yüzde 5,3'ten 4,6'ya, Rusya'nın 1,6'dan 0,8'e, Güney Kore'nin 2,3'ten 2,1'e ve Güney Afrika'nın 1,2'den yüzde 1'e çekildi. Ancak Hindistan ve Meksika ekonomilerinin potansiyel büyüme öngörüleri sırasıyla yüzde 5,5'ten 6,2 ve 1,4'ten 2'ye yükseldi.

TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

Orta vadede potansiyel büyüme tahmini yükseltilen ülkelerden biri de Türkiye oldu. Fitch Ratings, Türkiye'nin bu dönemde potansiyel büyüme tahminini yüzde 3,9'dan 4,1'e çıkardı.

POLONYA, BREZİLYA VE ENDONEZYA TAHMİNLERİ

Polonya ekonomisi için potansiyel büyüme öngörüsü yüzde 2,6'dan 3'e, Brezilya için yüzde 1,5'te 1,7'ye ve Endonezya için 4,7'den yüzde 4,9'a yükseltildi.

10 ÜLKENİN BÜYÜME TAHMİNİ KORONA ÖNCESİ SEVİYENİN ALTINDA KALDI

Kredi kuruluşu, Brezilya ve Polonya hariç, son büyüme tahminlerinin, söz konusu 10 gelişmekte olan ülke için Kovid-19 öncesi öngörülen potansiyel büyüme seviyelerinin altında kaldığına dikkati çekti.Kuruluş, bu durumun, kötüleşen demografik eğilimleri ve salgından kaynaklı aksaklıkların mirasını yansıttığını, sermaye stoku ve üretkenlik artışına ilişkin tahminlerde yapılan revizyonların da büyüme tahminlerine yansıdığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fitch Ratings, Türkiye'nin potansiyel büyüme tahminini yükseltti - Son Dakika
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