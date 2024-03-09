Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti

Geniş Video İzle

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu 'B2den 'B+'ya yükseltirken, not görünümünü de durağandan pozitife çıkardı.

09.03.2024 08:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün Türkiye'yle ilgili raporunu yayınladı. Raporda Türkiye'nin kredi notu yükseltilirken, not görünümü de pozitife çekildi.

"GÜVEN" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Fitch Ratings, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "B"den 'B+'ya yükseltildiği, not görünümünün "pozitif" olarak belirlendiği aktarıldı. Açıklamada, söz konusu not artırımının makroekonomik ve dış kırılganlıkları azaltmada para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla önden yüklenmesi de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki değişimden bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin artmasından kaynaklandığı bildirildi.

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği ve dış likidite risklerinin azaldığı belirtilen açıklamada, bu durumun daha olumlu dış finansman koşulları, yüksek rezervler, düşük döviz korumalı mevduatlar ve daralan cari işlemler açığını yansıması olduğu kaydedildi. Açıklamada, pozitif görünümün ise Fitch'in Türkiye'nin genel makroekonomik politika duruşunun enflasyondaki belirgin düşüşle tutarlı olması ve daha düşük cari açık ile daha güçlü likidite tamponları açısından dış kırılganlıkların azalmaya devam etmesi yönündeki beklentisini yansıttığı aktarıldı. Fitch'in not artışı sonrası 3 kredi kuruluşunda da Türkiye'nin görünümü Pozitif oldu.

"BÜYÜME ORANI 2025'TE 3,1'E ÇIKABİLİR"

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyüme oranın 2025'te ise yüzde 3,1'e çıkabileceği kaydedildi. Açıklamada, mart ayındaki yerel seçimlerin sonucunun politika değişikliğine yol açmasının beklenmediği ifade edildi.

BİR SONRAKİ DEĞERLENDİRME 6 EYLÜL'DE

Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı. Fitch'in takvimine göre Türkiye'ye ilişkin bir sonraki değerlendirmenin 6 Eylül'de yapılması planlanıyor.

Fitch Ratings Türkiye\'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti

Fitch Ratings, Finans, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • TOBB Toplantısında Samsun ve Çarşamba İş Dünyasının Sorunları Dile Getirildi
    09:01 TOBB Toplantısında Samsun ve Çarşamba İş Dünyasının Sorunları Dile Getirildi

    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımı ile yapılan toplantıda Samsun ve Çarşamba iş dünyasının sorunları dile getirildi. Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, toplantıda fındıkta yaşanan rekabetin dünya ve Türkiye ekonomisi için olumlu sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ise üretim, istihdam, yatırım ve ihracatın öncelik olduğunu belirtti.

  • Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor
    08:47 Kara Yollarında Ulaşım Kontrollü Sağlanıyor

    Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok kesimde ulaşım kontrollü sağlanıyor. TEM Otoyolu'nun Lüleburgaz-Saray kavşakları, Uşak Çevre Yolu, Beyşehir-Isparta yolunun belirli kesimleri, Bingöl-Karlıova yolunun belirli kesimleri, Tokat-Sivas yolunun belirli kesimleri, Antalya-Manavgat ayrımı-Başlar-İbradi ayrımı-3. bölge sınırı yolunun belirli kesimleri, Tarsus-Adana Otoyolu bağlantı yolunun belirli kesimleri, Elazığ-Diyarbakır il sınırı-Diyarbakır yolunun belirli kesimleri ve Mudanya-Gemlik yolunun belirli kesimlerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanmaktadır.


09:02 Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis MOSSAD’ın Türkiye’deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi Kimisi vergi dairesinde memur, kimisi eski polis! MOSSAD'ın Türkiye'deki ajanlarının banka hesapları deşifre edildi
08:38 Elebaşılığını “Memocan“ lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı suç örgütü çökertildi Elebaşılığını "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 Fitch Ratings Türkiye’nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti
21:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya’nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya'nın da bulunacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız
21:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
09:05 Dünya rekorunu egale etti Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı Dünya rekorunu egale etti! Jorge Jesus, Al-Hilal ile 27 maçlık galibiyet serisi yakaladı
08:39 Bomba itiraf Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe’ye geliyormuş Bomba itiraf! Ronaldinho tam 13 sene önce Fenerbahçe'ye geliyormuş
08:20 Kızılcık Şerbeti’ne damga vuran sahne Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi Kızılcık Şerbeti'ne damga vuran sahne! Çimen yasak aşkıyla imam nikahı kıyıp tesettüre girdi
08:19 “Türkiye’nin en iyisi“ diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın yıldızını yere göğe sığdıramadı "Türkiye'nin en iyisi" diyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yıldızını yere göğe sığdıramadı
07:24 Ana Haber’de Demet Evgar sürprizi Başlattığı kampanya alkış topladı Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi! Başlattığı kampanya alkış topladı
01:00 “Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor“ diyen İlhan Palut’tan maç sonuna damga vuran sözler "Hakem konuşmaya yüzünüz olmuyor" diyen İlhan Palut'tan maç sonuna damga vuran sözler
00:41 Seçil Erzan’ın yargılandığı davada ara karar Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar
00:19 CHP lideri Özel’den “Burcu Köksal“ açıklaması: Kendisine ’Böyle bir ifadeye ne gerek var’ diye sordum CHP lideri Özel'den "Burcu Köksal" açıklaması: Kendisine 'Böyle bir ifadeye ne gerek var?' diye sordum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 09:39:36. #1.13#
SON DAKİKA: Fitch Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti ve not görünümünü pozitife çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement