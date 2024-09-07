Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti - Son Dakika
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Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükselttiğini açıkladı. Bolat, bu durumun hükümetin maliye, para ve ticaret politikalarının uluslararası platformda takdir edildiğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Türkiye ekonomisindeki iyileşmelerin sürdüğünü vurgulayan Bolat, enflasyondaki düşüş, milli gelir artışı ve dış ticaretteki gelişmelerin finansal istikrarı güçlendirdiğini ifade etti.

07.09.2024 10:14
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükselttiğini açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, "Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası platformda da takdir görmeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir. Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir. Bu olumlu gelişmeler, ülkemizin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken, uluslararası güvenilirliğini de pekiştirmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'e, tüm Bakan arkadaşlarımıza ve emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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