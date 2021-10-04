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Fiyat artışları (1) - Son Dakika

Fiyat artışları (1)

04.10.2021 10:08
Fiyat artışları (1), System.String[]

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,42, yurt içi üretici fiyatları yüzde 33,83 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 1,55 artış kaydetti.

TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13,04, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,58 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 30,5, geçen yılın eylül ayına kıyasla yüzde 43,96 artış gösterdi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,34 olmuştu. Bu ortalamaya göre bir önceki ay yüzde 19,25 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,69'a yükseleceği hesaplanmıştı.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim

TÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR

20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak0,561,651,981,11,822,461,021,061,351,680,38-0,183,320,330,553,980,990,451,842,66
Şubat0,560,30,430,71-0,020,810,730,160,350,91-0,09-0,131,381,2-0,21,262,680,090,481,22
Mart0,410,661,131,19-0,041,020,991,030,571,080,360,810,741,050,401,041,541,580,874,13
Nisan1,520,421,341,630,781,311,871,690,851,680,08-0,510,091,430,520,762,602,981,284,34
Mayıs-0,210,150,400,560,580,451,620,951,360,890,531-0,521,111,480,523,792,671,543,92
Haziran-0,90,760,31-0,510,47-0,272,610,031,131,94-1,491,460,060,250,410,073,030,090,694,01
Temmuz-0,230,310,450,091,160,150,551,360,581,80-0,310,990,73-0,320,210,721,77-0,991,022,46
Ağustos0,56-0,10,090,4-0,290,522,300,860,861,120,260,040,420,980,080,856,60-0,592,352,77
Eylül1,030,770,140,890,180,656,300,990,971,251,030,880,851,530,290,2410,880,132,651,55
Ekim1,961,81,91,551,442,082,6722,13

0,170,690,92-0,20,841,710,910,173,55

Kasım0,380,010,180,670,521,49-1,440,382,3

1,660,62-0,97-1,4222,02-2,53-0,084,08

Aralık0,380,46-0,440,211,640,69-0,400,741,25

-0,121,11-0,76-0,332,981,37-2,220,692,36

Yıllık DeğişimTÜFE

AYLAR/YILLAR20122013201420152016201720182019202020212012201320142015201620172018201920202021
Ocak10,617,317,757,249,589,2210,3520,3512,1514,9711,131,8810,723,285,9413,6912,1432,938,8426,16
Şubat10,437,037,897,558,7810,1310,2619,6712,3715,619,151,8412,43,14,4715,3613,7129,599,2627,09
Mart10,437,298,397,617,4611,2910,2319,7111,8616,198,222,312,313,413,8016,0914,2829,648,5031,20
Nisan11,146,139,387,916,5711,8710,8519,5010,9417,147,651,712,984,82,8716,3716,3730,126,7135,17
Mayıs8,286,519,668,096,5811,7212,1518,7111,3916,598,062,1711,286,523,2515,2620,1628,715,5338,33
Haziran8,878,39,167,27,6410,9015,3915,7212,6217,536,445,239,756,733,4114,8723,7125,046,1742,89
Temmuz9,078,889,326,818,799,7915,8516,6511,7618,956,136,619,465,623,9615,452521,668,3344,92
Ağustos8,888,179,547,148,0510,6817,9015,0111,7719,254,566,389,886,213,0316,3432,1313,4511,5345,52
Eylül9,197,888,867,957,2811,224,529,2611,7519,584,036,239,846,921,7816,2846,152,4514,3343,96
Ekim7,87,718,967,587,1611,9025,248,5511,89

2,576,7710,15,742,8417,2845,011,718,20

Kasım6,377,329,158,1712,9821,6210,5614,03

3,65,678,365,256,4117,3038,544,2623,11

Aralık6,167,48,178,818,5311,9220,3011,8414,6

2,456,976,365,719,9415,4733,647,3625,15

(Sürecek)

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fiyat artışları (1) - Son Dakika Ekonomi


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