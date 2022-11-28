Fiyatlar düştü diye otomobil almak isteyenler dikkat! Bayilere gidenler elleri boş dönüyor - Son Dakika
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Fiyatlar düştü diye otomobil almak isteyenler dikkat! Bayilere gidenler elleri boş dönüyor

28.11.2022 11:21

Otomobillerde ÖTV matrahlarının düzenlenmesiyle bazı modellerde fiyatlar düştü. Bu fırsattan yararlanıp otomobil almak isteyen vatandaşlar, bayilere gittiğinde otomobil bulamayarak elleri boş döndü.

Otomobillerde ÖTV matrahlarının belirlenmesinde değişikliğe gidildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğe göre matrah alt limiti 120 bin liradan 184 bin liraya yükseltildi. Bu değişiklik ile birlikte 595 bin TL ve altındaki araçların fiyatlarının düşmesiyle birlikte bu fırsatı kaçırmamayı düşünen vatandaşlar bayilerin yolunu tuttu.

"OTOMOBİL YOK" CEVABI ALIYORLAR

İndirime giren otomobil markalarının bulunduğu bayilerini gezen vatandaşlar bayilerden "otomobil yok" cevabı alıyor. Bayiler vatandaşlara Aralık ve Ocak ayı için gün verirken; vatandaşlar ise Aralık ayında otomobillere zam geleceği endişesini yaşıyor.

Fiyatlar düştü diye otomobil alacak vatandaşlar dikkat! Bayilere giden herkes aynı sorunu yaşıyor

OTOPARKTA TUTULANLAR İÇİN "ÖN SİPARİŞ" CEVABI

Öte yandan bazı otomobil galerilerinin otoparklarında ise çok sayıda sıfır otomobil bulunduğu dikkat çekerken, bu araçların daha önce siparişi verilenler olduğu cevabı veriliyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • günahkar kisi5: BU ÜLKEDE YAŞAYAN İNSANLARA ACIYORUM.ARABA FİYATLARI DÖRT KATI KAZIK.GIDA VE GİYİM HERŞEYİN FİYATI İNGİLTERE GİBİ AMA EKONOMİ VE MAAŞLAR SOMALİ OLMUŞ.BİRDE ÇOK FIRSATÇILIK VAR.YAZİK Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Bülent Soğukbulak: Daha beter oldu araçların fiyatı galerici vampirler bire bin katmış mümkün değil herşey artık hayal oldu araba denilmicek tenekenin fiyatına bakarmısın akıl almicak gibi ne umut bıraktılar nede bişe nasıl bir doymazlarla yaşıyoruz korkunç bir şey yazıklar olsun Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Aralık, ÖTV, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fiyatlar düştü diye otomobil almak isteyenler dikkat! Bayilere gidenler elleri boş dönüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fiyatlar düştü diye otomobil almak isteyenler dikkat! Bayilere gidenler elleri boş dönüyor - Son Dakika
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