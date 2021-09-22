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FKA'dan 9 projeye destek - Son Dakika

FKA'dan 9 projeye destek

22.09.2021 16:10
FKA'dan 9 projeye destek, System.String[]

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (Temmuz-Ağustos dönemi) değerlendirme sonuçları açıklandı.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı (Temmuz-Ağustos dönemi) değerlendirme sonuçları açıklandı.

İlgili dönem içerisinde teslim alınan toplam 15 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler neticesinde 9 adet proje başvurusu başarılı bulundu. Değerlendirme sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Abdulvahap Yoğunlu, ajans olarak Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerinde faaliyet gösteren yerel aktörlerin etkinliğini artırmak üzere danışmanlık, eğitim ve ulusal-uluslararası sertifika ve belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini söyledi. Bu yıl önceki yıllara göre ilk kez özel sektörden de paydaşların programa başvuru yapabildiklerinin altını çizen Yoğunlu, yaptıkları değerlendirme sonucunda başvurusu başarılı bulunan özel sektör firmalarına rekabet güçlerine katkı sağlayacak danışmanlık ve eğitim desteği sağlandığını ifade etti. Yoğunlu, programın imalat sanayi, turizm ve tarım alanında faaliyetlerini sürdüren işletmelerin özellikle kurumsallaşma, yönetim, verimlilik ve markalaşma alanlarında gelişimine katkı sağlayacağını kaydetti. 700 bin TL bütçe tahsis edilen 2021 Yılı Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan her bir projeye KDV dahil en fazla 50 bin TL tutarında eğitim, danışmanlık, sertifika ve belgelendirme faaliyeti desteği sağlanacağını dile getiren Yoğunlu, "Başvuru sonuçlarının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yoğunlu, başvuru sahiplerinin sonuçlara ilişkin detaylı bilgiye www.fka.gov.tr adresinden ulaşabileceklerini sözlerine ekledi.

Temmuz-Ağustos döneminde başarılı bulunulan projeler şunlar:

"Tarım ve Orman Bakanlığı 15. Bölge Müdürlüğü-Korunan Alanlarda Drone Gözleri. Ilsan Tekstil San. Tic. ve A.Ş- İşletmenin Temiz Üretim Etüdünün Yapılması ve Sonuçlarının Rapor Edilmesi. Bingöl İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü-Gönüllere Dokunabilmek İçin Gelişiyorum. Bingöl İş Kadınları Derneği-Güçlü Kadın Güçlü Bingöl. Bingöl Üniversitesi-Bingöl Üniversitesi Merkezi Laboratuvar Akreditasyonu. Sınırlı Sorumlu Battalgazi'nin Kalbi Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi-Kadın Eli Toprakta. Battalgazi Belediye Başkanlığı-Arslantepe Höyüğü ve Battalgazi İlçesi Destinasyon Yönetimi Planı. Elazığ Tuhafiyeciler Esnaf Odası-Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi. Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü- Eğitimde Sosyal İnovasyon Kültürünün Geliştirilmesi." - MALATYA

FKA'dan 9 projeye destek
FKA'dan 9 projeye destek

Malatya, Bingöl, Ajans, Fırat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi FKA'dan 9 projeye destek - Son Dakika Ekonomi


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