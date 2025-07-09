Ford Otosan'dan Entegre Meslek Lisesi Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Ford Otosan'dan Entegre Meslek Lisesi Projesi

09.07.2025 17:13
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Ford Otosan, Kocaeli'de otomotiv alanında meslek lisesi kurarak gençlere istihdam fırsatları sunacak.

Ford Otosan, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Kocaeli fabrikaları içinde otomotiv sektörüne entegre meslek lisesi projesini hayata geçirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, üretimdeki gücünü toplumsal faydaya taşıyan Ford Otosan, eğitimde dönüşüm yaratacak önemli bir projeye imza atıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikaları içinde otomotiv sektörüne entegre meslek lisesi kurulacak.

Bu yenilikçi model, bakanlık tarafından yürütülen ilk üç entegre okul uygulaması arasında yer alıyor. Üretimi ve eğitimi aynı çatı altında buluşturan bu yapı, gençlere nitelikli mesleki gelişim ve doğrudan istihdam fırsatları sunmayı hedefliyor.

Ford Otosan'ın Türkiye ve Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim merkezlerinden biri olarak konumlanan Kocaeli fabrikaları içerisinde faaliyet gösterecek okulun, 2025-2026 eğitim döneminde eğitime başlaması planlanıyor.

İlk etapta, elektrik-elektronik teknolojisiyle makine ve tasarım teknolojisi alanlarında açılacak iki sınıfla eğitime başlanacak. 11. ve 12. sınıflardan oluşacak öğrenci grubu, usta öğreticiler ve eğitici personel eşliğinde üretim alanında birebir uygulamalı eğitim alacak. Öğrencilerin seçiminde, Milli Eğitim Bakanlığı nakil şartları, not ortalaması ve danışma kurulu koordinasyonunda yapılacak beceri sınavı esas alınacak.

Sektöre entegre okul modeli kapsamında, Ford Otosan, mezunların en az yüzde 30'unu doğrudan istihdam etmeyi taahhüt ediyor. Şirketin asıl hedefini ise bu okulu tercih eden ve çalışmak isteyen tüm mezunları bünyesine katmak oluşturuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, eğitimde atılan bu adımın, topluma karşı duyulan sorumluluğun bir göstergesi olduğunu belirtti.

Özdemir, "Başarıyı yalnızca üretim rakamlarımızla değil, içinde bulunduğumuz topluma kattığımız değerle ölçüyoruz. Sektöre entegre okul modeliyle yalnızca eğitim vermekle kalmıyoruz. Gençlere gerçek üretim ortamında mesleki gelişim fırsatı sunuyor, mezuniyet sonrasında onları çalışma hayatına hazırlıyoruz. Bu okul, gençlere sunduğumuz bir gelecek vizyonudur." ifadelerini kullandı.

Burs desteği verilecek

Ford Otosan, Vehbi Koç Vakfı tarafından sağlanacak "Mesleki Eğitim Bursu" ile yıl sonu not ortalaması 60 ve üzeri öğrencilere burs desteği de verecek. Bu sayede öğrenciler, mesleki ve akademik gelişim alanlarında desteklenecek.

Şirket, eğitime verdiği desteği bugünkü projelerle sınırlamıyor. Ford Otosan'ın Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle kurduğu İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksekokulu, bugüne kadar 1500'den fazla öğrenciye teorik ve pratik eğitim sundu. Kocaeli'deki pek çok mesleki ve teknik liseye Ford sınıfları, laboratuvarlar, test araçları ve ekipman desteği sağlandı.

Haziranda temeli atılan Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel İlkokulu ve Başiskele'de planlanan yeni okul projesiyle Ford Otosan, eğitim alanındaki sosyal katkılarını her yaş düzeyine yayarak genişletmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ford Otosan'dan Entegre Meslek Lisesi Projesi - Son Dakika

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