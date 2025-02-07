Ford Otosan ve Mars Logistics'ten Sürdürülebilir Taşımacılık - Son Dakika
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Ekonomi

Ford Otosan ve Mars Logistics'ten Sürdürülebilir Taşımacılık

Ford Otosan ve Mars Logistics\'ten Sürdürülebilir Taşımacılık

Ford Otosan ve Mars Logistics, Romanya-Türkiye arasında çevreci intermodal taşıma hattı kurdu.

07.02.2025 16:16
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Ford Otosan ve Mars Logistics, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı taşımacılıkta önemli bir adıma imza atıyor. Ford Otosan'ın Romanya Craiova Fabrikası ile Türkiye arasındaki lojistik süreçlerini daha verimli, düşük maliyetli ve çevreci bir modele dönüştüren yeni intermodal taşıma hattı hayata geçirildi. Bu yeni sistem sayesinde Türkiye'den Romanya'ya üretim parçaları gönderilirken, Romanya'da üretilen araçlar ise demiryolu üzerinden Türkiye'ye taşınacak ve karayoluna kıyasla yüzde 63 daha az emisyon salımı hedeflenirken, lojistik süreçler daha verimli ve maliyet etkin bir hale gelecek.

Ford Otosan, Romanya Craiova fabrikasındaki yeni modellerin üretiminin devreye almasının ardından, Mars Logistics ile lojistik maliyetleri düşürecek önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Proje kapsamında kurulan intermodal hat ile Ford Otosan'ın Avrupa'daki ilk yatırımı olan Romanya Craiova Fabrikası İstanbul Halkalı arasında karşılıklı haftada dörder sefer gerçekleştirilecek. Söz konusu operasyon ile Craiova Fabrikası'nda üretilen araçların Türkiye'ye taşınması planlanıyor.

Türkiye'den Romanya'ya artan ihracat, tedarik zincirini güçlendiriyor

Yeni kurulan intermodal hat, İstanbul Halkalı'ya haftada dört sefer düzenleyerek yılda yaklaşık 12.000 aracın Türkiye'ye taşınmasını sağlayacak. Aynı zamanda, üretim parçalarının Türkiye'den Craiova Fabrikası'na ulaştırılmasını kapsayan bu çözüm, Mars Logistics iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Yeni hat sayesinde yıl sonuna kadar karayoluna kıyasla yüzde 63 oranında daha az emisyon salımı yapılması hedefleniyor.

2022 yılında Craiova Fabrikası'nı bünyesine katan Ford Otosan, Avrupa'daki üretim ağını güçlendirirken, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari ilişkileri de pekiştiriyor. Craiova Fabrikası'nda üretimi yapılan modellerin artmasıyla birlikte, Türkiye'den Romanya'ya hem Ford Otosan hem de tedarikçileri aracılığıyla yapılan parça ihracatında önemli bir artış sağlandı.

Özyurt: "Üretimden lojistiğe, entegre ve sürdürülebilir bir ekosistem inşa ediyoruz"

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, bu projenin sürdürülebilirlik ve operasyonel verimlilik açısından önemine değinerek şunları söyledi: "Yılda 270 bin adet araç üretim kapasitesine sahip Craiova Fabrikamızda üretilen Ford Puma ve Courier modellerinin bir bölümünü bu yeni lojistik modeliyle Türkiye'ye getiriyoruz. Karayolu ve denizyoluna kıyasla maliyet avantajı sağlayarak rekabetçiliğimizi artırırken, çevreye duyarlı bir lojistik modeliyle sürdürülebilirlik hedeflerimize de güçlü bir katkı sunuyoruz.

Ford Otosan olarak yalnızca kendi üretim süreçlerimizi değil, tedarik zincirimizle birlikte tüm ekosistemimizi de güçlendiriyoruz. Romanya'daki 10'a yakın Türk tedarikçimizden parça tedarik ediyor, ayrıca burada ürettiğimiz araçlar için Türkiye'den 60'tan fazla tedarikçiyle çalışıyoruz Daha da önemlisi, mühendislik ihracatı yapıyoruz, Sancaktepe AR&GE merkezimizde geliştirdiğimiz modellerin mühendisliğiyle, bilgi ve teknoloji ihracatında da güçlü bir aktör olmaya devam ediyoruz. Ford Otosan olarak sadece kendi operasyonlarımızı değil, tüm iş ortaklarımızla birlikte daha verimli, sürdürülebilir ve entegre bir üretim ve lojistik ağı oluşturmak için çalışıyoruz."

Sahillioğlu: "Demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir çözümleri yaygınlaştırarak sektörde öncü adımlar atıyoruz"

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu ise Ford Otosan'la imza atılan iş birliğini, "Uzun süredir fizibilite çalışmalarını yaptığımız projelerimizi hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Mars Logistics olarak Türkiye'de demiryolu taşımacılığı alanında tarihi adımlar atıyoruz. Romanya ve Türkiye arasında kurduğumuz intermodal hat ile Ford Otosan'ın Avrupa'daki ilk yatırımı olan Romanya Craiova fabrikasında üretilen araçlar için üretim parçalarını Ford Otosan'ın Türkiye'deki imalatçılarından toplayıp, özmal vagonlarımızla işletmesi bize ait olan Mars Halkalı Tren Terminali'ne taşıyoruz. Buradan yola çıkan yükleri Ford Otosan Craiova fabrikasının içinde yer alan ve işletmeciliği yine tarafımızdan yapılan terminale ulaştırıyoruz" sözleriyle değerlendirdi.

Türkiye'nin ilk Demiryolu Taşımacılık İşletmeleri'nden biri olan Pars Demiryolu şirketine ait lokomotifler ile özel demiryolu taşımacılığı yapacaklarına dikkat çeken Sahillioğlu, ilkleri gerçekleştirmeye devam edeceklerini belirterek "Bu önemli adımlarla lojistik süreçlerdeki verimliliği artırmak ve çevre dostu taşımacılığı teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerimizle demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir çözümlerin daha da yaygınlaşmasını hedefliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ford Otosan ve Mars Logistics'ten Sürdürülebilir Taşımacılık - Son Dakika

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