Ford Trucks Avrupa'daki büyüme planını hız kesmeden sürdürüyor

Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, büyümesine Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Almanya'daki distribütör atamalarının ardından stratejik öneme sahip Fransa ile devam ediyor.

Ford Trucks'tan yapılan açıklamaya göre, stratejik bir pazar olarak, Avrupa içinde kilit konuma sahip olan Fransa'da 2022'ye kadar 25 noktada var olmayı planlayan Ford Trucks, bu ülkede gerçekleştirilen Solutrans 2021 Fuarı'na katıldı. Şirket, fuarda düzenlenen tanıtım töreni sırasında ülkenin en önemli lojistik filolarından biri olan Combronde Groupe şirketine 60 adet "Uluslararası Yılın Kamyonu" ödüllü Ford Trucks F-MAX teslimatı gerçekleştirdi.

Ford Trucks'ın Fransa'daki yapılanması için eşit paylara sahip 3 şirketin bir araya gelmesiyle kurulan F-Trucks France, Groupe Maurin, Groupe DMD ve Groupe Amplitude olmak üzere otomotiv sektöründe köklü bir geçmiş ve tecrübeye sahip şirketlerden oluşuyor.

"Fransa, Avrupa'daki büyüme planlarımızda kilit role sahip"

Açıklamada tanıtım töreninde yaptığı konuşmasına yer verilen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Almanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ikinci ağır ticari pazarı olan Fransa'ya Solutrans 2021 gibi önemli bir organizasyonda adım atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Yenigün, Ford Trucks ile yarım asrı aşkın süredir otomotiv sektöründe "ilk"leri başarmaya ve dünya çapında bir başarı hikayesi yazmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kamyon üretim yolculuğumuzun bugün ulaştığı noktada mühendislik yetkinliklerimiz ve Ar-Ge gücümüz sayesinde 40'ı aşkın ülkede faaliyet gösteriyoruz. 2019 Uluslararası Yılın Kamyonu (ITOY) ödülünü kazanan F-MAX, üretim gücümüzün, mühendislik kabiliyetlerimizin, tasarım, teknoloji ve araç geliştirme becerilerimizin ulaştığı noktanın en önemli göstergelerinden biri olmaya devam ediyor. Ford'un kamyon işini küresel çapta temsil ederken, Avrupa'daki stratejik büyüme planlarımıza pandeminin olumsuz etkilerine rağmen hız kesmeden devam ediyoruz."

ITOY ödülünün ardından F-MAX'e Avrupa'dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarını erkene çektiklerini belirten Yenigün, "Bu doğrultuda Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğümüz pazarlardan İtalya, Belçika ve Lüksemburg yapılanmamızı tamamladık. Geçtiğimiz haftalarda da Avrupa'nın en büyük ağır ticari araç pazarı Almanya'ya adım attık. Şimdi de Ford Trucks'ın büyüme planlarında kilit role sahip, Avrupa'nın 2. en büyük ağır ticari pazarı olan Fransa'ya distribütörümüz F-Trucks France ile adım atmanın gururunu yaşıyoruz. F-Trucks France ile 2022 yılı itibarıyla 25 lokasyonda müşterilerimize hizmet vermeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ford Trucks'ın hedefi 2024 sonuna kadar 55 ülkeye yayılmak

Verilen bilgiye göre, sadece Türkiye içinde değil, 40'ı aşkın ülkede global pazarlar için araç üreten ve geliştiren Ford Trucks, salgına rağmen global çapta büyümesini hız kesmeden sürdürüyor.

Avrupa'nın tamamında kalıcı bir büyüme gerçekleştirmek için çalışmalarına hızla devam eden Ford Trucks, Fransa'nın ardından önümüzdeki 3 yıl içerisinde Avrupa'nın tamamını kapsayacak şekilde global operasyonlarını 55 ülkeye yaymayı planlıyor. 2019 ITOY ödülünün ardından F-MAX'e Avrupa'dan gelen yoğun taleple birlikte büyüme planlarını erkene çeken Ford Trucks, 2019'da Polonya, Litvanya, Portekiz ve İspanya pazarlarının ardından yoğun talep gördüğü pazarlardan İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Almanya'daki yapılanmasını tamamladı.

Şirket, global büyümesini 2021 yılı sonunda 45 ülkeye, 2024 yıl sonuna kadar da 55 ülkeye genişletmeyi hedefliyor.