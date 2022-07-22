Ford Trucks'tan BNP Paribas Leasing Solutions ile iş birliği - Son Dakika
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Ford Trucks'tan BNP Paribas Leasing Solutions ile iş birliği

22.07.2022 16:04
Ford Trucks'tan BNP Paribas Leasing Solutions ile iş birliği

Ford Otosan çatısı altında global bir operasyon olan ve uluslararası yayılım stratejisini başarıyla sürdüren Ford Trucks, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde müşteri finansmanı için Avrupa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas çatısı altında faaliyet gösteren BNP Paribas Leasing...

Ford Otosan çatısı altında global bir operasyon olan ve uluslararası yayılım stratejisini başarıyla sürdüren Ford Trucks, Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde müşteri finansmanı için Avrupa'nın önde gelen bankalarından BNP Paribas çatısı altında faaliyet gösteren BNP Paribas Leasing Solutions ile iş birliğine başladı.

Ford Trucks açıklamasına göre, şirket, 60 yılı aşkın süredir yerli üretim yolculuğunda, müşterilerini önemseyen ve işlerini geliştiren "yol arkadaşı" olmak amacını güçlendiren bir adım daha atarak, BNPP ile "Ford Trucks Lease" markası adı altında anlaşma imzaladı.

Bu iş birliği sayesinde Ford Trucks müşterileri için ülke ve pazar dinamiklerine uygun yeni finansal çözümler yaratılıyor. Fransa, Almanya ve Benelüks ülkelerinde Ford Trucks markalı kamyonları tercih eden müşteriler, araçlarının finansmanı için BNPP ile yürütülen iş birliği kapsamında "Ford Trucks Lease" markalı finansman seçeneklerinden yararlanabilecekler.

Portekiz, İspanya, İtalya, Belçika, Lüksemburg'tan sonra geçtiğimiz yıl Batı Avrupa'nın en büyük pazarları olan Almanya ve Fransa'da da distribütör atamaları gerçekleştirerek Batı Avrupa'daki büyüme yolculuğunda emin ve güçlü adımlar atmaya devam eden Ford Trucks, BNP Paribas Leasing Solutions anlaşmasıyla, bölgedeki müşterilerine distribütörleri aracılığı ile "Ford Trucks Lease" çatısı altında finansal kiralama, operasyonel kiralama ve kredi çözümleri sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ford Trucks Lideri Serhan Turfan, özellikle son birkaç yıldır ticari faaliyetlerdeki hareketliliğe bağlı olarak lojistik ihtiyacının hızla arttığını ifade ederek, bu hareketliliğin ağır vasıta ihracatını da büyüttüğünü belirtti.

Turfan, " Türkiye'de ürettiğimiz araçlarla ağır ticari endüstrisinde kısa zamanda ezber bozan bir konuma ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Üretim, tasarım, teknoloji ve ürün geliştirme anlamında ulaştığımız noktanın en etkileyici göstergelerinden biri adım attığımız tüm yeni pazarlarda, bize ITOY ödülünü de getiren F-MAX aracımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni tesisler, yeni pazarlar ve iş birlikleri ile uluslararası büyüme planlarımızı sürdürüyoruz"

Yeni açıldıkları pazarlardaki distribütörlerin ve önde gelen filoların kısa sürede markaya ve başta F-MAX olmak üzere ürün ve hizmetlere olan yoğun ilgisinin kendilerini gururlandırmaya devam ettiğini kaydeden Turfan, "Ford Trucks olarak bugün dünyada 40'tan fazla ülkeye ulaşmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Turfan, yeni tesisler, yeni pazarlar ve iş birlikleri ile global yolculuklarını ve uluslararası büyüme planlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları aktardı:

"BNPP ile iş birliğimiz de bu çerçevede geniş finansal ürün yelpazesi ve dijital çözümler ile öne çıktı. 'Müşterilerini önemseyen ve işlerini geliştiren yol arkadaşı olmak' amacımız doğrultusunda, müşterilerimizi ve işlerini daha ileriye taşırken onlar için kolaylıklar yaratmayı sürdüreceğiz."

Ford Trucks ile ortaklıklarını değerlendiren BNP Paribas Leasing Solutions CEO'su Isabelle Loc ise Ford Trucks ile iş birliği yapmaktan ve Ford Trucks'ın Fransa, Almanya ve Benelüks'teki geliştirme planlarını desteklemekten gurur duyduklarını aktardı.

Loc, "Yerel uzmanlığımızla bağlantılı uluslararası varlığımız, iş ortağımıza işlerini hızlandırmak için sağlam bir finansman programı sunmamızı sağlıyor." açıklamasını yaptı.

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Kaynak: AA

BNP Paribas, Ford Trucks, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ford Trucks'tan BNP Paribas Leasing Solutions ile iş birliği - Son Dakika

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