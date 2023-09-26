Forex Dolandırıcılığı Operasyonu: 29 Gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen 38 şüpheliden 29'u gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların, sosyal medya, borsa ve yatırım hizmetlerinde faaliyet gösteren forum sitelerindeki reklamlarda, "Forex konusunda ücretsiz eğitim" adı altında ilanlara başvurmaları ve bunun sonucunda kendilerini "Forex" çalışanı olarak tanıtan şüpheliler tarafından mağdur edildiklerine yönelik ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı.

Mağdurlarla iletişime geçen şüphelilerin, gerçek yatırım sitelerinin ara yüzü şeklinde uygulama oluşturdukları, sahte borsa sitelerine yasal borsa görüntüsü verdikleri ve kendi sanal şirket ve kişisel hesaplarına para transferi yaptırdıkları tespit edildi.

Ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam vermişler

Şüphelilerin aktarılan paraları, yurt dışı kripto borsa hesaplarına transfer edip elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmeye çalıştıkları, yüksek kazanç vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdıkları, sahte yatırım siteleri ile ilgili birçok sosyal paylaşım siteleri ile haber sitelerinde insanların güvenini kazanmak amacıyla ünlü kişilerin yüzlerini kullanarak reklam verdikleri veya sponsorluk adı altında reklam amaçlı kendilerini tanıttıkları belirlendi.

Bu kapsamda Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Antalya, Kilis, Bitlis ve Kars'ta eş zamanlı operasyonuyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan 4'ü yabancı uyruklu 38 kişiden 29'u yakalandı.

Aramalarda 2 ruhsatsız silah, 2 kuru sıkı silah, 65 dolu fişek ile 261 bin 200 dolar, 17 bin 920 bin lira, 845 avro, 52 Cumhuriyet altını ile 4 çeyrek altın ele geçirildi.