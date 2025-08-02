FORTHİNG, Avrupa'da Yeni Modellerle Tanıtım Yapacak

Çin merkezli otomobil üreticisi Dongfeng Motor Grubu bünyesindeki FORTHİNG, yeni S7 REEV, M4 U-TOUR PHEV ve U-TOUR V9 PHEV modellerini Avrupa'da tanıtmaya hazırlanıyor.

Şirketin Türkiye distribütörü Ulumotor'dan yapılan açıklamaya göre, FORTHİNG, yeni nesil enerjili araçlarını kısa bir süre içinde Avrupa pazarına sunacak.

Bu kapsamda, uzatılmış menzilli elektrikli araç sınıfında S7 REEV ile şarj edilebilir hibrit sınıfındaki M4 U-TOUR PHEV ve U-TOUR V9 PHEV modelleri, eylülde Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek "IAA Mobility 2025" otomobil fuarında lanse edilecek.

Ulumotor, yeni modellerin Avrupa'nın ardından Türkiye pazarında da tanıtılması için çalışmalarını hızlandırıldı.