Frankfurt Havalimanı Liderliği İstanbul'a Kaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Frankfurt Havalimanı Liderliği İstanbul'a Kaptırdı

26.05.2025 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alman Havacılık Birliği, Frankfurt'un kargo hacminde liderliğini İstanbul Havalimanı'na kaybettiğini açıkladı.

Alman Havacılık Birliği (BDL), Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kargo havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nın bu konudaki liderliğini geçen yıl İstanbul Havalimanı'na kaptırdığını bildirdi. BDL, Almanya'nın hava taşımacılığı merkezi olarak rekabet edebilirliğini sağlamak için beş maddelik program açıkladı. Almanya'da yüksek yer maliyetleri ve çok fazla bürokrasinin, taşımacılık sektörünün rekabet etmesini zorlaştırdığı vurgulanan açıklamada, kargo hacimlerinin, daha düşük maliyetler ve daha hızlı işleme sokulması nedeniyle komşu Avrupa ülkelerine kaydığı belirtildi. Hava taşımacılığının dünya genelinde Frankfurt veya Köln/Bonn gibi Alman merkezlerinden daha hızlı büyüdüğüne işaret edilen açıklamada, dünya genelinde yüzde 6 olan hava taşımacılığı büyümesinin bu yıl Almanya'da sadece yüzde 1,2 olmasının beklendiği ifade edildi.

ALMAN HAVACILIK SEKTÖRÜNDEN FEDERAL HÜKÜMETE 5 TALEP

Açıklamaya göre, Birliğin 5 maddelik "Güçlü bir Alman ekonomisi için güçlü hava taşımacılığı" programında federal hükümetten, "Devletin yer maliyetlerinin azaltılması, Avrupa Birliği (AB) havacılık güvenliği standartlarının uygulanmasında dijitalleşme yoluyla işlem hızının artırılması, hava kargo merkezlerinde talebe dayalı çalışma saatleri, AB gümrük standartlarının tek tip uygulanması ve basitleştirilmiş ithalat KDV tahsilatı" talepleri yer aldı.

FRAPORT YÖNETİCİSİ: ALMANYA REKABETTE GERİYE DÜŞÜYOR

BDL'nin çalışma grubuna başkanlık eden Frankfurt Havalimanı işletmecisi Fraport'un Yönetim Kurulu Üyesi Pierre Dominique Prümm, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kamunun aşırı yüksek saha maliyetleri ve AB düzenlemelerinin eşit olmayan bir şekilde yorumlanmasının mal akışlarında Alman havalimanlarının giderek daha fazla atlanmasına yol açtığını belirterek, "Alman kargo havalimanları ve hava yolları, komşu ülkelerin ve hatta üçüncü ülkelerin daha cazip koşullar sunması nedeniyle uluslararası rekabette büyük baskı altında kalıyor." ifadesini kullandı. BDL Genel Müdürü Dr. Joachim Lang de "Yeni federal hükümet ve ilgili makamlarla beş maddelik programımız hakkında mümkün olan en kısa sürede görüşmelere başlamak istiyoruz. Çünkü Almanya'da hava taşımacılığının bir zamanlar sahip olduğu güçlü rekabetçi konum ciddi baskı altına giriyor." değerlendirmesinde bulundu. AB dışındaki ülkelerle yapılan dış ticarette her dört avrodan birinin hava taşımacılığına bağlı olduğunu belirten Lang, "Alman ekonomisini yeniden ileriye götürmek isteyen herkes bunun arkasındaki lojistiği unutmamalıdır." görüşünü bildirdi.

"LİDERLİĞİ İSTANBUL HAVALİMANI'NA KAPTIRDI"

BDL açıklamasında, Almanya'nın ve Avrupa'nın en büyük havalimanı olan Frankfurt Havalimanı'nı bu konudaki liderliğini, geçen yıl taşıma hacmi yıllık yüzde 39,6 artan İstanbul'a kaptırdığı belirtildi. Frankfurt Havalimanı'nın taşıma hacminin geçen yıl 2,5 azaldığı kaydedilen açıklamada, konu ile ilgili değerlendirmesine yer verilen Pierre Dominique Prümm, şunları kaydetti: Bu gelişme harekete geçme ihtiyacının altını çiziyor. Almanya'nın küresel hava kargo sektöründeki lider konumunu korumak ve ekonomimizin bu rakipsiz konum faktöründen faydalanmaya devam etmesini sağlamak için yeni federal hükümet, Alman havacılık stratejisinin planlı gelişimine en başından itibaren hava kargoyu da dahil etmelidir. Bu arada, Almanya'dan AB üyesi olmayan ülkelere makine mühendisliği ve ilaç endüstrisi gibi sektörlerden yapılan ihracatın dörtte biri hava taşımacılığı yoluyla aktarılıyor.

Kaynak: AA

Frankfurt Havalimanı, İstanbul Havalimanı, Frankfurt, İstanbul, Ekonomi, Hükümet, Almanya, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Frankfurt Havalimanı Liderliği İstanbul'a Kaptırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar Yaşlı adamın cesedini kulaklarını kesip evinin önüne attılar
Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu Lüks kayak merkezinde 5 ceset bulundu
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti Bakan Uraloğlu duyurdu: Türksat 6A ile ilk uydu ihracatı gerçekleşti
Erzurum’dan korkutan heyelan Zemin 12 metre yer değiştirdi Erzurum'dan korkutan heyelan! Zemin 12 metre yer değiştirdi
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Osimhen açıklaması Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması
13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu 13 yaşındaki çocuk iple boğulmuş halde ölü bulundu
Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi Çocuklarının gözü önünde eşini öldürüp başında bekledi
Bursa’da feci trafik kazası 2 kişi hayatını kaybetti Bursa'da feci trafik kazası! 2 kişi hayatını kaybetti
Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı Liseli kızların sosyal medya kavgasında araya giren 2 kız bıçaklandı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ’’Affet’’ ile coşturdu Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
22:19
İstanbul’da korkutan yangın Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
İstanbul'da korkutan yangın! Mahsur kalan iki kişi itfaiye tarafından kurtarıldı
22:17
Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe’nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe'nin EuroLeague zaferi sonrası açıklama
22:05
Monaco’yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, Avrupa şampiyonu
21:50
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank’ın elinden baklava yedi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, final öncesi Mustafa Varank'ın elinden baklava yedi
21:25
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
Malta, Filistin Devletini tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk
21:17
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
Beşiktaş uzatma anlarında yıkıldı
20:59
Süper Lig’de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu
20:48
AK Partili Çelik’ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
AK Partili Çelik'ten terörsüz Türkiye mesajı: Sürece zarar verecek açıklamalarından kaçınılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2025 16:49:11. #7.13#
SON DAKİKA: Frankfurt Havalimanı Liderliği İstanbul'a Kaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.