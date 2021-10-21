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Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor - Son Dakika

Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor

21.10.2021 07:54

Avrupa'da birçok ülkede baş gösteren ekonomik kriz günden güne artış göstererek devam ediyor. Kıtlık sorunuyla karşı karşıya kalan son ülke Fransa olurken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlere erişimde büyük sorun yaşadı, market rafları boşaldı. Medya kuruluşları manşetlerinden "kıtlık" uyarıları yaparken, Fransızların yaşanan gıda krizinden dolayı öfkeli oldukları haberlere yansıdı.

Krizin vurduğu ülkelerden biri de Fransa oldu. Kıtlık sorunuyla karşı karşı kalan ülkede, marketlerin rafları boşaldı ve vatandaşların alım gücü düştü. Bu durum ülke gündeminin de en çok konuştuğu konulardan biri oldu ve medya kuruluşları manşetlerine kıtlıkla ilgili haberleri taşıdı. Öte yandan gıda krizine karşı Fransızların öfkesinin arttığı da manşetlere konu oldu.

Fransa'da kıtlık baş gösterdi! Ülkede yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk öfkeli

AKARYAKITTAN SONRA ŞİMDİ DE GIDA KRİZİ

Koronavirüs salgının ardından bir türlü toplanamayan Avrupa'da enerji ve akaryakıt krizinden sonra gıda krizi de baş gösterdi. Gıda krizinin en çok yaşandığı ülkelerden biri olan Fransa'da medya kuruluşları manşetlerde 'Kıtlık' uyarısı yaptı.

Fransa'da kıtlık baş gösterdi! Ülkede yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk öfkeli

GAZETELER KRİZİ MANŞETLERİNE TAŞIDI

Ülkede faaliyet gösteren marketlerin rafları boşalırken, vatandaşların alım gücü de oldukça düştü. Fransa'da geçen yıl gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 8,3 oranında düşüş gösterirken, Le Figaro gazetesi konuyla ilgili manşet yaptığı haberinde bu duruma değindi ve 1980 yılından sonra düşüş gösteren milli geliri kamuoyunun dikkatine sundu.

Fransa'da kıtlık baş gösterdi! Ülkede yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk öfkeli

FRANSA'DA GIDA SEKTÖRÜNDE STOKLAR TÜKENİYOR

Öte yandan ülkede yayın yapan Liberation gazetesi de 'Kıtlık' uyarısında bulundu ve haberi manşete taşıdı. Gıda sektöründe stokların tükenmeye başladığı bildirilirken, vatandaşların yaşadığı maddi sıkıntılara da yer verildi.

HALK ÖFKELİ

Öte yandan Fransa'da gıda sorunu yaşayan vatandaşların öfkesinin arttığı da habere konu oldu.

Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Medya, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor - Son Dakika Ekonomi


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