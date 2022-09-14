Fransa 2022 büyümesini yüzde 2,7'ye revize edecek

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, 2022 büyüme verisini yüzde 2,5'ten 2,7'ye revize edeceklerini bildirdi.

Le Maire konuk olduğu Cnews kanalında yaptığı açıklamada, Fransa'nın resesyonla karşı karşıya olmadığını söyleyerek, ülkenin güzel bir 2022 yılı geçirdiğini belirtti.

Fransa'nın 2022'ye ilişkin büyüme verisini yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'e revize edeceklerini söyleyen Le Maire, tüketimin ve yatırımların devam ettiğini, istihdamın da dinamik olduğunu dile getirdi.

Le Maire, "(Fransa), jeopolitik bağlamdan, Almanya, ABD ve Çin'deki zorluklardan elbette etkileniyor. Enerji fiyatlarından da etkileniyoruz." diyerek, bu nedenle 2023'e ilişkin büyüme verisini yüzde 1 olarak revize ettiklerini kaydetti.

Enerji ve gaz fiyatlarının yükselişine de değinen Bakan Le Maire, bir gazetecinin "gaz faturası için planlanan artışın yüzde 15 kadar olabileceğine" yönelik sorusuna olumlu veya olumsuz cevap vermekten kaçındı.

Bakan Le Maire, fiyatların yüzde 120- 130 gibi yükseldiği bir durumda, tüketicilerin bunun bir kısmını üstlenmesini de "meşru" olarak nitelendirdi.

"Hepimiz sorumluluk sahibi olursak, kışı sorunsuz atlatırız" değerlendirmesini yapan Le Maire, bunun için birincil sorumluğunun Fransa'nın ana enerji sağlayıcısı EDF'e düştüğünü ve halihazırda çalıştırmadığı reaktörlerin bir an önce tekrardan faaliyete sokulması gerektiğini kaydetti.

Bakan Le Maire, halkın daha az enerji tüketmesi gerektiğine vurgu yaparken şirketlerin de şebeke yöneticisi tarafından "tüketimde zirve yaşandığını" açıklamasıyla birlikte üretimlerinde azaltmaya gidebileceğini hatırlattı.