Fransa, Türkiye ile Ekonomik İlişkileri Canlandırıyor
Ekonomi

Fransa, Türkiye ile Ekonomik İlişkileri Canlandırıyor

13.02.2026 18:55
Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Forissier, Türkiye'yi ziyaret ederek ekonomik ilişkileri güçlendirecek.

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier'nin 16-17 Şubat'taki Türkiye ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istediği bildirildi.

Fransız bir diplomatik kaynaktan yapılan açıklamada, Forissier'nin 16-17 Şubat'ta Türkiye'yi, ardından 18 Şubat'ta Arnavutluk'u ziyaret edeceği belirtildi.

Açıklamada, Fransız bakanın Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki diyaloğun yeniden başladığı bir bağlamda gerçekleştiği ve ikili ekonomik ve diplomatik ilişkilerde iyileşme yaşandığı aktarıldı.

Ziyaretin ikili ekonomik ilişkileri artırmayı sağlayacağına işaret edilen açıklamada, "Türkiye'nin vazgeçilmez bir bölgesel güç olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın, Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dinamik yakalamak istediğine dikkati çekilirken, "Nicolas Forissier'nin seyahatinin arkasında diplomatik ve ekonomik dinamiği yeniden canlandırma isteği yatıyor." denildi.

Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacminin 2025'te rekor seviyeye ulaşarak 23,8 milyar avro olarak kayıtlara geçtiği hatırlatılan açıklamada, Türkiye piyasasında faaliyet gösteren yüzlerce Fransız firmada en az 143 bin kişinin çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Fransız firmalarının gelecek 3 yılda Türkiye'ye ek 5 milyar avro yatırım yapabileceği, Forissier'nin Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'la görüşeceği bildirildi.

Fransız bakanın Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısına da katılacağı ifade edilen açıklamada, bu ziyaretle iki ülke ilişkilerine yeni bir soluk getirmek istendiği vurgulandı.

Açıklamada, Fransa'nın karbonsuzlaşmayla ilgili tüm meseleleri Türkiye ile görüşmek istediği kaydedildi.

Kaynak: AA

