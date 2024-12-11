Galericiler Yeni Sigorta Uygulamasına İtiraz Ediyor

Ekonomi

Galericiler araç alım satımındaki yeni sigorta uygulamasına düzenleme istiyor

NİĞDE - Trafik sigortasında yapılan değişiklikle "araç alım satım işlemleri sırasında önce trafik sigortasının yapılması, ardından noter işleminin gerçekleştirilecek olması" kararına galericiler tepki gösterdi.

İkinci el otomobil alım satımlarında araç devri için sigorta zorunluluğu kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, iş yerlerinde satılmayı bekleyecek araçlar için sigorta yaptırmak zorunda kalacaklarını söyleyen Niğde Galericiler Sitesi esnafı yetkililere çağrıda bulundu. Kararın bireysel alım satımlarda geçerli olması gerektiğini söyleyen galericiler, oto galerilerinde sergilenen araçlara sigorta zorunluluğu getirilmesinin mağduriyet yaşatacağını savundu. Kendilerine sigorta esnekliği tanınmaması halinde araç satış fiyatlarına trafik sigortası bedelinin yansıtılmasının gündeme geleceğini belirten galericiler, yeni uygulama ile hem vatandaşların hem de oto alım satımı yapanların mağdur olacağını söyledi.

"Kara yoluna çıkmayan aracı satmasak bile sigorta yaptırmak zorunda kalacağız"

Daha önce araç sahibinin sigortası ile aracı satın alıp oto galerilerinde satışa çıkan aracın sergilenebildiğini söyleyen Galerici Türker Ataç, kara yollarına çıkmayan aracı 1 yıl satmasalar bile sigorta yapmak zorunda kalacaklarını söyleyerek, "Biz daha önce vatandaşın sigortasıyla satış alabiliyorduk ve o aracı getirip tezgahımıza koyabiliyorduk. Satacağımız zaman da sigortayı kestiriyorduk. Sigortasız aracı hiçbir esnaf trafiğe zaten çıkarmaz, trafik kanununda yasak. Yeni çıkan uygulama vatandaşın sigortası varken bir de galerici esnafı sigorta yaptıracak diyor. Şu an sigorta 15-25 bin TL arasında değişiyor ve esnafın dükkanının önünde 20-25 araç var. Bu büyük bir maliyet. Bu araçları aylarca satamıyoruz, bir yıl beklediği oluyor. Bu ülke ekonomisine de büyük zarar verecek, aracın maliyeti artacak. Biz hızlı bir şekilde bu sorunumuza bir çare bulunmasını istiyoruz. Sigortası olmayan aracı hiçbir esnaf trafiğe çıkmasına zaten müsaade etmez. Kaza riskini göze alamaz ama yeni uygulama ile biz trafiğe çıkmayacak, tezgahta bekleyecek aracı satın alırken sigorta yapmak zorunda kalacağız" dedi.

"Araç alacak kişileri de olumsuz etkileyecek"

2. el araç alım satımında piyasanın durgun olduğunu ve yeni uygulama ile daha büyük mağduriyetler yaşayacaklarını dile getiren Mustafa Erdoğan ise araç satın alırken 15 gün süre tanınmamasının araç alacak kişileri de olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Kara yoluna çıkmayan, dükkanımızda duracak olan aracı satın alırken sigorta yaptıracak olmak bizim işlerimizi etkiler. Büyüklerimizden bu sorunumuza çözüm bekliyoruz" şeklinde konuştu.