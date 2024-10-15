Gaming Parkour İstanbul\'da Heyecan Dolu İki Gün

Ekonomi

Teknosa, Intel ve Lenovo iş birliğiyle hayata geçen yarışma serisi Gaming Parkour, İstanbul'da iki gün boyunca heyecan dolu anlara sahne oldu.

Gaming Parkour, 5- 6 Ekim tarihlerinde İstanbul Tepe Nautilus AVM'de oyun tutkunlarını ağırladı. İki gün boyunca kıyasıya bir rekabetin yaşandığı turnuvanın ilk gününde parkurda yarışmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Turnuvada, günün birincisi son yarışmada değişti. Gaming Parkour'un ikinci gününde de günün birincisi ve ikincisi arasındaki fark sadece 3 saniye oldu.

Finale geri sayım

Turnuvada finale geri sayım da başladı. Gaming Parkour, 19 Ekim'de Eskişehir Espark'ta ve 2-3 Kasım tarihlerinde İzmir Mavibahçe'de yapılacak, final ise 23 Kasım tarihinde İstanbul ESA'da gerçekleşecek. Turnuvanın büyük ödülü 300 bin TL değerinde Teknosa hediye çeki olurken, her etkinliğin birincileri ise 5 bin TL değerinde Teknosa hediye çekiyle ödüllendiriliyor. İkinciler Lenovo gaming headset, üçüncüler Lenovo Mouse kazanıyor. Tüm katılımcılara ise Lenovo çanta hediye ediliyor. - İSTANBUL