garaj11'in kasım kampanyasında dakikada bir araç satıldı

n11.com, aylık trafiği 7 milyona ulaşan online ikinci el araç platformu garaj11 ile kasım kampanyasında dakikada 1 araç satarak yeni bir rekora imza attı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, alışveriş platformunun hayata geçirdiği Türkiye'nin pazaryeri konseptli "ilk" online ikinci el otomobil platformu garaj11'de kasım kampanyasına özel 111 adet ikinci el araç satışa sunuldu.

Bu araçların 60'tan fazlası ilk 1 saat içerisinde satıldı. Dakikada 1 aracın online olarak satıldığı garaj11'de, müşteriler aradıkları otomobile n11'in sunduğu alternatifli ödeme seçenekleri ve güvencesiyle sahip oldu.

Önceki aya göre araç satışlarını 4 kat arttırıp, toplam trafiğini 7 milyona ulaştıran garaj11'de kasım ayında araç alanların en çok tercih ettiği marka Volkswagen olurken, en fazla satılan modeller ise sırasıyla Polo ve Golf oldu.

Hatchback kasa tipi araçların diğer araç modellerine göre açık ara tercih edildiği görülürken, garaj11 müşterileri 0 ile 5 yaş arasında ortalama 250-350 bin TL değerindeki dizel araçları daha çok satın aldı.

n11.com'un 2. el araç satış platformu garaj11'den aracını alanlar, ayrıca sunulan lojistik hizmetinden ücretsiz olarak yararlanarak araçlarını evlerinin kapısının önünde teslim aldı. Kampanya kapsamında ek bir ücret ödemeden anahtar teslim fiyatlarla garaj11'den araç alanlar, 3 ay ya da 5 bin kilometre garanti kampanyasından da yararlandı.