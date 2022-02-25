Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor - Son Dakika
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Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor

25.02.2022 10:22
Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor

Hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalmasıyla birlikte motosiklet kullanımı artarken, motosiklet ustası Sercan Kızılkaya, "Motosikleti aktif olarak kullanmadan önce ustasına götürüp kontrol ettirmekte büyük fayda var" diyerek sürücüleri uyardı.

Hava sıcaklıklarının artması ve yağışların azalmasıyla birlikte motosiklet kullanımı artarken, motosiklet ustası Sercan Kızılkaya, "Motosikleti aktif olarak kullanmadan önce ustasına götürüp kontrol ettirmekte büyük fayda var" diyerek sürücüleri uyardı.

Kış boyu devam eden soğuk ve yağışlı hava etkisini kaybetmeye başladı. Şubat ayının ortalarından itibaren hava sıcaklıklarındaki hissedilir yükselişle birlikte yağışların azalması motosiklet kullanımını arttırdı. Kışı garajda geçiren birçok motosiklet trafikte yerini almaya başlarken, yazlık bakımları ise birçok sürücü görmezden geliyor. Modele göre değişkenlik gösterse de 500 ile 2 bin lira arasında yapılan genel bakımlar, binlerce liralık masrafın önüne geçiyor.

Tamiri 20 bin liraya kadar ulaşan arızalarla karşılaşılabilir

Eskişehir'de uzun yıllardır motosiklet tamirciliği yapan Sercan Kızılkaya, bakımın önemini anlattı. Yaza girerken yapılacak yağ, filtre, zincir dişlisi gibi küçük bakımların maliyeti yüksek arızaların önüne geçtiğini belirten Kızılkaya, "Yağışların azalması ve havaların ısınması nedeniyle motosiklet kullanımı arttı. Fakat sürücülerin dikkat etmeleri gerekiyor. İlk etapta motosikletlerin lastik havalarının kontrol edilmesi gerekiyor. Yağ kontrollerinin yapılması, yağ ve hava filtrelerinin bakımlarının yapılması gerekiyor. Zincir dişlilerinin de bakımı yaptırılmalı. Motosikleti aktif olarak kullanmadan önce ustasına götürüp kontrol ettirmekte büyük fayda var. Bu bakımları yaptırmadıkları sürece düşme riski artabilir. Çok yüksek maliyetler içeren arıza masraflarıyla karşı karşıya kalabilirler. Yağ, yağ filtresi, fren balatalarının kontrolü, zincir dişlisi gibi genel bir temizlikle birlikte yaklaşık 2 bin liralık maliyetle bakım yaptırabilirler. Bakım yapılmadığında motor yatağı, silindir, pistonlar gibi yerlerde arızalar oluşabiliyor. Bunların da tamir maliyeti 20 bin liraya kadar ulaşabilir" dedi. - ESKİŞEHİR

Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor
Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor
Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor
Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor

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Motosiklet, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Garajdan çıkarılan motosikletlerde bakım hayati önem taşıyor - Son Dakika


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