Garanti BBVA 500 Milyon Dolar Tahvil İhracı Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Garanti BBVA 500 Milyon Dolar Tahvil İhracı Tamamladı

01.07.2025 11:47
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Garanti BBVA, 10,5 yıl vadeli 500 milyon dolar tutarında sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi.

Garanti BBVA,10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonuna sahip 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla tamamladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, uluslararası piyasalarda yeni bir sermaye benzeri tahvil ihracına daha imza attı.

Banka 10,5 yıl vadeli, 5. yıldan sonra geri çağırma opsiyonlu ve toplamda 500 milyon dolar tutarındaki sermaye benzeri tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdi. Basel III uyumlu olarak yapılandırılan işlem, yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sunuldu.

Değişken jeopolitik ve ekonomik koşullara rağmen, işleme 2 milyar doların üzerinde talep gelmesi, Türkiye'ye ve Garanti BBVA'nın güçlü finansal duruşuna duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. İşlem, Hazine ve Maliye Bakanlığının sukuk ihracıyla zamanlama olarak örtüşmesine ve artan fiyatlama baskılarına rağmen beklentilerin üzerinde başarı gösterdi.

Garanti BBVA'nın tahvil ihracı işlemine aracılık eden uluslararası finans kuruluşları arasında Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BofA Securities, J.P. Morgan Securities, BNP Paribas, Emirates NBD, First Abu Dhabi Bank, MUFG Securities ve Standard Chartered Bank yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ihracın, hem yatırımcıların bankaya duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumlarının bir yansıması olduğunu belirtti.

Akten, "Değişken piyasa koşullarına rağmen elde edilen yüksek talep, Garanti BBVA'nın finansal sağlamlığının ve itibarının altını çiziyor. Bu güvene layık olacak şekilde Türkiye ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA 500 Milyon Dolar Tahvil İhracı Tamamladı - Son Dakika

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