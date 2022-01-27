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Garanti BBVA, 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde - Son Dakika

Garanti BBVA, 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde

27.01.2022 12:44
Garanti BBVA, 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde

Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğü şirket içi politikalar, müşterilerine ve topluma sağladığı katkılar başta olmak üzere tüm değer zincirine dokunan çalışmalarıyla 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.

Garanti BBVA, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda yürüttüğü şirket içi politikalar, müşterilerine ve topluma sağladığı katkılar başta olmak üzere tüm değer zincirine dokunan çalışmalarıyla 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Garanti BBVA, Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ndeki skoru geçen yıl 78.56 iken bu sene 88.56'ya çıkardı. Garanti BBVA, kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmeleri, karar alma mekanizmalarındaki rolünün artması, hem profesyonel hayatta hem de toplum içinde cinsiyet eşitliğinin sağlanması için hayata geçirdiği uygulamalarıyla üst üste 6. kez endekste yer alan Türkiye'den tek şirket oldu.

Endekste değerlendirilen kriterler arasında liderlik ve yetenek konularında kadına özel uygulamalar, ücrette cinsiyete dayalı eşitlik, çocuk sahibi çalışanlar için hayata geçirilen uygulamalar, kadın girişimcilere yönelik çalışmalar, ayrımcılık politikası ve şiddeti önleme çalışmaları bulunuyor.

Garanti BBVA değerlendirmede; eşit ücretlendirme politikası, üst yönetim ve yönetici pozisyonundaki cinsiyet dengesi ile çalışanlar ve müşteriler özelindeki çeşitlilik ve kapsayıcılık projeleri ve toplumsal yatırım programlarıyla aldığı yüksek puanlarla öne çıktı.

2016 yılında finans sektörüyle başlayan Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde bu yıl 414 şirket yer alırken, Garanti BBVA'nın bünyesinde bulunduğu BBVA da toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmalarıyla 82 puanlık skor elde etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, Garanti BBVA olarak, kadınların sosyal ve ekonomik anlamda güçlenmelerini, karar alma mekanizmalarındaki rolünün artmasını, hem iş dünyasında hem de toplum içinde cinsiyet eşitliğini sağlayarak çeşitlilik ve dahil edici bir kültür oluşturma yaklaşımını benimsediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda toplumsal kalkınma ve cinsiyet eşitliği için iş dünyasına örnek teşkil eden ve bu yıl ülkemizden 7 şirketin yer aldığı prestijli bir platformda yüksek bir skorla üst üste 6. kez yer almanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak ve bunu pozitif bir sosyal etkiye dönüştürmek hedefiyle hem kurum içinde hem de kurum dışında uzun yıllardır aralıksız çalışıyoruz. Bankamızda tüm çalışanların yüzde 56'sını, orta ve üst düzey yönetimin yüzde 40'ını kadın çalışanlar oluşturuyor. Kadın ve erkek çalışanlarımızı her türlü insan kaynağı sürecinde cinsiyet ayrımı yapmaksızın değerlendiriyoruz. Tamamen performansa dayalı bir terfi ve ücretlendirme politikası izliyor, kadın ve erkek çalışanlarımızın ortalama ücretlerinin eşit olmasına dikkat ediyoruz." ???????

Kadınların ekonomiye daha çok ve etkin katılımı için 2006 yılında Kadın Girişimciliği Programını hayata geçirdiklerini belirten Baştuğ," Bütünsel bir çerçevede sahiplendiğimiz ve sürdürülebilirlik stratejimizin çatısı altında değerlendirdiğimiz kadın girişimcilere yönelik finansal ve finansal olmayan desteğimizi 15 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Dolayısıyla çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik adına yaptığımız çalışmalarla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizdeki ve dünyadaki kurumlara örnek olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Garanti Bankası, Bloomberg, Yatırım, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Garanti BBVA, 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Garanti BBVA, 6. kez Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde - Son Dakika
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