Garanti BBVA'dan 2022'nin ilk çeyreğinde 8 milyar 262 milyon TL net kar - Son Dakika

Garanti BBVA, yılın ilk çeyreğinde 8 milyar 262 milyon 614 bin TL dönem net karı elde etti.

Garanti BBVA, yılın ilk çeyreğine ilişkin konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Garanti BBVA'nın net karı 8 milyar 262 milyon 614 bin TL olurken, aktif büyüklüğü 953 milyar 347 milyon 155 bin TL seviyesinde gerçekleşti. Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 712 milyar 12 milyon 529 bin TL oldu.

Bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığını mevduatlar oluşturmaya devam etti. Aktiflerin yüzde 69'u mevduatlar ile fonlanıyor. Mevduat tabanı ilk çeyrekte yüzde 12 artışla 651 milyar 582 milyon 488 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 14,8, özkaynak karlılığı yüzde 37,5, aktif karlılığı ise yüzde 3,7 seviyelerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ, "Global ve yerel ekonomide belirsizliklerin ve risklerin arttığı zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu ortamda hem Türkiye bankacılık sektörü hem de Garanti BBVA dayanıklılığını kanıtlamaya devam etti. Ekonominin sağlıklı bir zemin üzerinde büyümesi için finans sektörü çok kritik bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisine sektörün üzerinde destek vererek çeyrek içinde TL kredileri yüzde 17 büyüme ile 309 milyar TL'ye ulaştırdıklarını belirten Baştuğ, şunları kaydetti:

"Hem TL hem de yabancı para kredilerde sektörden pazar payı kazandığımız bir çeyrek oldu. Özel bankalar arasında tüketici kredilerinde lider konumdayız. Aynı zamanda toplam işyeri cirosu ve toplam kredi kartı cirosunda en yüksek Pazar payı bize ait. Sürdürülebilir büyümemizin gücünü etkin aktif-pasif yönetiminden ve sağlam sermaye yapımızdan alıyoruz. 2022'nin ilk çeyreğini oldukça güçlü bir finansal performans ve yarım milyonu aşan net müşteri artışı ile tamamladık. Teknolojiye yaptığımız sürekli ve kesintisiz yatırımlarla, tüm kanallarda kolay, erişilebilir ve kişiye özel bankacılık işlem ve hizmetlerini içeren tam kapsamlı, bütünleşik bir bankacılık platformu sunmak amacıyla çalışıyoruz. Bu kapsamda müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinlemeyi ve bunlara en kısa sürede cevap vermeyi hedefliyoruz. Her türlü iş süreçlerine entegre edilebilen yapay zeka ve makine öğrenmesi, müşterilerimiz için daha akıllı, farklılaşan ve kişiselleşen tecrübeler sunabilmemize imkan sağlıyor."

"Yeni öneriler ve planlar oluşturuyoruz"

Recep Baştuğ, Garanti BBVA Mobil uygulamasına ilişlkin de görüşlerini paylaştı. Hayata geçirdikleri Finansal Sağlık kapsamında, müşterilerin finansal durumlarını daha iyi takip ederek beklenmedik durumlara karşı hazır olabilmelerini sağladıklarını belirten Baştuğ, "Ayrıca bugünü planlamanın yanı sıra, gelecek için birikim yapma kabiliyeti kazanarak finansal planlama yeteneklerini geliştirebilmeleri için onlara özel iç görüler sunuyoruz. Müşterilerimizin finansal sağlığını iyileştirmek için ihtiyaç duyulan noktalarda öneri mekanizmaları geliştiriyor, başarıya ulaştıklarında da motivasyonlarını sürdürülebilir hale getirebilmeleri için yeni öneriler ve planlar oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliğin önemine değinen Baştuğ, finans sektörü olarak bireylere ve topluma sağlayabilecekleri faydanın, yalnızca müşterilerin finansal ihtiyaçları ve durumları ile de sınırlı olmdığını vurguladı.

Baştuğ, sürdürülebilirlik uygulamalarının, sektörün en önemli değer yaratma mekanizmalarından biri olduğunu belirtti.

"Dünyaya iyi bakıyoruz, geleceğe iyi bakıyoruz" mottosuyla yenilikçi finansman modelleriyle Türkiye'nin yeşil dönüşümünde öncü bir rol üstlenidiklerinin altını çizen Baştuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu konuda net hedeflerimiz ve taahhütlerimiz var. 2014 yılından beri proje finansmanı kapsamında enerji sektöründe yalnızca yenilenebilir projeleri finanse ediyoruz. Geçtiğimiz yıl kömürü finanse etmeme kararı aldık ve 2040'a kadar portföyümüzdeki kömür riskini sıfırlayacağız. Üst üste 7. kez Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde (DJSI) Gelişmekte olan Piyasalar kategorisinde (DJSI – Dow Jones Sustainability Index Emerging Markets) yer alan Türkiye'den tek şirket olduk. Çevresel, sosyal ve yönetişim kriterlerini iş modellerimize entegre ediyor ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine önemli katkı sağlıyoruz. Garanti BBVA olarak, sadece ekonomide yarattığımız etkiyi değil; çevreye, sosyal hayata ve teknolojiye kattığımız değeri de önemsiyor ve bu bilinçle hareket ediyoruz. Bu süreçte çok büyük emek ve katkısı olan çalışma arkadaşlarım ile birlikte bize bu yolculukta iştirak eden, bizi destekleyen ve güvenen, başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."