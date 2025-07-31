Garanti BBVA Yılın İlk Yarısını Güçlü Kapattı

Garanti BBVA, müşteri odaklı büyüme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik stratejileriyle ilk yarıyı güçlü kapattı. Bankanın yılın ilk 6 ayında net karı 53 milyar 613 milyon 271 bin TL oldu.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Haziran 2025 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Bankanın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 6 ayında, net karı 53 milyar 613 milyon 271 bin TL oldu. Aktif büyüklüğü 3 trilyon 821 milyar 709 milyon 468 bin TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 950 milyar 617 milyon 171 bin TL oldu. Fonlama bazını dinamik bir şekilde yöneten bankanın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı, yüzde 69,5 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı, yılın ilk 6 ayında yüzde 26,7 büyüme ile 2 trilyon 655 milyar 807 milyon 537 bin TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan bankanın sermaye yeterlilik oranı yüzde 15,6, özkaynak karlılığı yüzde 30,6, aktif karlılığı ise yüzde 3,1 seviyelerinde gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "İkinci çeyrek, jeopolitik gelişmeler ve küresel ticaretteki belirsizliklerin artmasıyla birlikte, korumacılığın para politikaları üzerindeki etkilerini gördüğümüz bir dönem oldu. Bu süreçte Merkez Bankası'nın kararlı ve öngörülebilir duruşu dezenflasyon sürecine olan güveni desteklerken, fiyat istikrarı yönünde önemli bir çıpa işlevi gördü. Bununla birlikte sektör açısından, regülasyonların getirdiği ek adımların da etkisiyle, karlılık üzerindeki baskı devam etti. Önümüzdeki dönemde politika faizi başta olmak üzere ekonomide atılacak adımlar, dezenflasyon süreciyle birlikte yine sektör dinamiklerini belirlemeye devam edecek" dedi.

Akten, 2025 yılının ikinci çeyreğinde bankanın bu ortamda nasıl farklılaştığını şöyle açıkladı: "İkinci çeyrekte fonlama maliyetlerindeki artış, sektör genelinde marjları baskıladı. Çeyreksel olarak marjlarımızda biz de daralma yaşadık ancak tahsilatlar, iştiraklerimizin artan katkısı ve kredilerdeki büyümemizin etkisiyle özsermaye karlılığımızı yüzde 30,7 seviyesinde tutmayı başardık. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi ve KOBİ kredilerinde aldığımız güçlü pazar payı ile TL kredilerdeki liderliğimizi korumaya devam ettik. Son yıllarda mevduat kompozisyonunda Türk lirası lehine önemli bir ilerleme kat edildi. Nitekim, TL vadeli mevduatlardaki yıllık artışımız yüzde 37 seviyelerinde gerçekleşti ve güçlü ilişki bankacılığımızın bir sonucu olarak TL vadeli ve TL vadesiz mevduat tabanında en büyük özel banka olmayı sürdürdük."

Dış finansman tarafında yapılan başarılı işlemlerden bahseden Akten şunları söyledi: "Haziran ayında sürdürülebilirlik temalı sendikasyonumuzu yüzde 100 oranında yeniledik. 1 Temmuz'da tamamladığımız ve sermaye üzerindeki pozitif katkısını bir sonraki çeyrekte göreceğimiz 500 milyon dolarlık sermaye benzeri tahvil ihracımıza dört kat talep gördük. Başarıyla gerçekleşen bu ihraçlar, yatırımcıların bankamıza duyduğu güvenin hem de uluslararası piyasalardaki güçlü konumumuzun bir yansıması."

Bankanın müşteri odaklı büyüme, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konularına dikkat çeken Akten, "Bizim Garanti BBVA olarak olmazsa olmazımız; daima hızlı, kesintisiz ve bütünsel çözümler sunmak. Stratejimizin merkezinde, tüm süreçlerimizi müşterinin gözünden yeniden tasarladığımız Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımımız yer alıyor. Bu çerçeve ile, dijital bankacılığın bir sonraki evresini, hiper-kişiselleştirilmiş, gerçek zamanlı ve bağlamsal deneyimler sunmak üzerine kurguluyoruz. Bugün işlemlerimizin yüzde 99'u şube-dışı kanallarda gerçekleşiyor, ürün satışlarının yüzde 86'sı ise dijitalden geliyor. 17 milyonu aşkın aktif mobil müşterinin kullandığı, yenilenen Garanti BBVA Mobil uygulamamız, gerçek-zamanlı tavsiyeleriyle herkesin cebinde kişisel bir finans koçuna dönüştü. Üretken yapay zeka tabanlı asistanımız UGİ, son bir yılda 63 milyondan fazla sohbette beş milyonu aşkın müşterimize bağlamı takip eden, kişiselleştirilmiş çözümler sundu. Bireysel bankacılığın yanı sıra, KOBİ ve ticari müşterilerimiz için de dijital çözümlerimizi yeniden tasarladık. Bu kapsamda oluşturduğumuz KOBİ Bankacım Yanımda birimimiz sayesinde sektörde ilk kez tüzel müşterilerimize uzaktan kişiye özel ilişki bankacılığı hizmeti veriyoruz. Böylece, müşterilerimiz bulundukları her yerden iş alanlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti alırken onların finansal sağlığını temel alan çözümlerimize de kolaylıkla ulaşabiliyorlar.

Bir diğer önemli başlığımız sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir finansmanda 2018-2025 için koyduğumuz 400 milyar TL hedefe planlanandan önce ulaşarak, 2018-2029 dönemi için 3,5 trilyon TL'lik yeni taahhüdümüzü açıkladık. Ayrıca sorumlu bankacılık stratejimiz doğrultusunda Ekvator Prensipleri'ne imza atarak projelerin finansmanında çevresel-sosyal risk yönetim çerçevemizi güçlendirdik" şeklinde konuştu.

Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: "Müşterilerimizin ve paydaşlarımızın bize duyduğu güven, açıkladığımız güçlü finansal sonuçlarda ve BIST-100'de Türkiye'nin en değerli bankası olmamızda görülüyor. Önümüzdeki dönemde de TL odaklı dengeli büyümemizi sürdürerek ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, bize güvenen ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

Hesap dönemine ait faaliyet sonuçlarına ilişkin özet finansal bilgiler şöyle açıklandı:

Ortalama aktif karlılığı yüzde 3,1 oldu.

Ortalama özkaynak karlılığı yüzde 30,6 seviyesinde gerçekleşti.

Ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 2 trilyon 950 milyar 617 milyon 171 bin TL oldu.

Toplam canlı krediler, TL krediler ve YP krediler pazar payları sırasıyla yüzde 11,1, yüzde 12,5 ve yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

Yılbaşından bu yana toplam müşteri mevduatları yüzde 26,7 büyüdü ve pazar payı yüzde 10,5 seviyesine geldi.

Vadesiz müşteri mevduatların, toplam müşteri mevduatları içindeki payı yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Sermaye yeterlilik oranı yüzde12,16 olan yasal limitlerin üzerinde yüzde 15,6 seviyesinde gerçekleşti.

Donuk alacak oranı yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleşti. - İSTANBUL