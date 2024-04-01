Gayrimenkul sektörü temsilcileri seçim sonuçlarını değerlendirdi

Gayrimenkul sektörü temsilcileri 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, seçim sonuçlarının Türkiye ve sektör açısından hayırlı olması dileğinde bulundu.
Her seçim öncesinde olduğu gibi bu sefer de toplumun tüm kesimlerinin seçim tarihine odaklandığını kaydeden Özyurt, iş dünyasının da yatırımlarını beklemeye aldığını anlattı.
Özyurt, Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt ve çevresine odaklanan bir şirket olduklarını belirterek, "Gelişime yönelik tüm çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz. Bu güzel şehir için çalışmak, taşın altına elimizi koymak, katkı sunmak partiler üstü bir konu olarak hepimizin görevi olmalıdır." ifadelerini kullandı.
"Yeni yatırımların ve kentsel dönüşümün ivmelenerek devam etmesini bekliyorum"
Bahaş Holding Üst Yöneticisi (CEO) Abdüssamet Bahadır da sektör için yerel seçimlerin genel seçimler kadar önemli olduğunu bildirdi.
Toplumun tüm kesimlerinin gözünün ve kulağının çevrildiği 31 Mart yerel seçimlerinin nihayet geride bırakıldığını belirten Bahadır, şu açıklamalarda bulundu:
"Ülke nüfusunun yaklaşık 4'te birini oluşturan İstanbul'un genel yönetime olan etkisini düşündüğümüzde yerel seçimlerin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu bilinçten hareketle, sonuçların ülkemiz ve güzel şehrimiz için hayırlı olmasını dilerim. Bundan böyle İstanbul'un altyapısı, yeni yatırımlar ve özellikle kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların daha da ivmelenerek devam etmesini hem ülkemiz hem de sektörümüz açısından verimli olmasını diliyor ve bekliyorum."
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Adıyaman'da satılması için farklı illere gönderilen kıyılmış Adıyaman tütünlerinin güvenlik güçlerince yakalanıp el konulması üzerine tütün tüccarları Vali Osman Varol ile görüşerek sorunlarını dile getirdi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 azalışla 8.962,96 puana geriledi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 179,44 puan azaldı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,93, hizmetler endeksi yüzde 1,57, sanayi endeksi yüzde 3,02, teknoloji endeksi yüzde 4,39 değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2 bin 252 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,96 değer kaybederek 8.962,96 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,46, holding endeksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Menkul kıymet yatırım ortaklığı endeksi yüzde 3,11 kazanırken, taş toprak endeksi yüzde 5,84 geriledi. Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu ve diğer veriler takip edilecek.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, mart ayını yüzde 0,56 azalışla 9.142,40 puandan tamamlamasına karşın yılın ilk çeyreğinde yüzde 22,39 değer kazanarak küresel pay piyasalarını geride bıraktı.
Kars'ta 2024 yılı Şubat ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 322,4 artarak 0,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise yüzde 90,0 artarak 0,1 milyon dolar oldu. Türkiye genelinde ise Şubat ayında ihracat yüzde 13,6 artarken, ithalat yüzde 9,2 azaldı.
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