Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilgilendirme toplantısı Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde düzenlendi.

Gaziantep Vali Yardımcısı ve Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Müteşebbis Heyeti Başkanı Hüseyin Kaptan, GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak, Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) Genel Sekreter Yardımcıları Gazi Kördeve ve Oya Alpay, GBB İtfaiye Daire Başkanı Cafer Yılmaz, GBB Zabıta Daire Başkanı Ömer Yalım ile kurum ve sektörde faaliyet gösteren firmaların yetkililerinin katıldığı toplantıda, Ayakkabı İhtisas OSB'de yürütülen çalışmalar ve son durum hakkında istişarelerde bulunuldu.

Gaziantep Ayakkabı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bilgilendirme toplantısında konuşan Hüseyin Kaptan, "Gaziantep ayakkabı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi. Kurulum aşaması devam eden ihtisas OSB de bu anlamda sektör için büyük bir fırsat sunacak. Gaziantep'in üretim kapasitesini artıracak, firmalarımıza modern altyapı ve lojistik imkanları sunarak daha rekabetçi, daha sürdürülebilir bir üretim modeliyle ulusal ve uluslararası pazarlarda daha güçlü olacağız. Çalışmalarımızı tüm hızımızla sürdürüyoruz" dedi.

Ayakkabı ve terlik sektöründe Gaziantep'in hem üretim hem de ihracatıyla Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğunu söyleyen GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Başar Küçükparmak da konuşmasında, "Sektörümüz halihazırda, atölyelerde ve şehrimizin muhtelif yerlerinde zor şartlarda üretim yapmaktadır. Bu sebeple sektörümüzü bir araya toplamak, daha iyi şartlarda üretim yapmasını sağlamak, markalaşma ve rekabet gücünü artırmak hedefiyle Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Oğuzeli Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odamızın ortak çabalarıyla 2016 yılında hazırlıklarına başladığımız Gaziantep Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni 2022 yılında tescilini alarak tüzel kişilik kazandırdık. Bölgemizde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlk etap tahsislerinin yapıldığı bölgemizde yatırımcılarımızın makul imkanlarla bu bölgeden faydalanabilmeleri için büyük çaba gösteriyoruz. Bölgemiz gerek alt yapı gerek üst yapı olmak üzere sunduğu imkanlarla sektörümüze sınıf atlatacak. En başından yeşil üretim ve döngüsel ekonomiye uygun olarak planlanan bölgemiz üretimde katma değeri artırırken, diğer şehirlere de örnek olacak. Bu anlamda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Katılımcılara Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'de gelinen son durum ve yürütülen çalışmalar hakkında sunum eşliğinde bilgiler veren Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat da konuşmasında, "İlk etap olan 88.8 hektarlık alanda projeye yönelik bütün çalışmaları tamamlayarak yol çalışmalarımızı bitirdik. Engebeli olan imar adalarının düzeltilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Ayakkabı OSB, Cumhurbaşkanlığı yatırım programına dahil edildi. Su, doğalgaz, kanalizasyon, yağmur suyu, elektrik, telekomünikasyon gibi altyapı sistemlerinin projelerini hazırlıyoruz. Yeşil OSB sertifikası alınması için gerekli çalışmalar yürütüyoruz. OSB'ye ilave 81,8 hektarlık alanın arazi alım sürecinde son aşamaya geldik. İlave alan imar planı çalışmalarına da başladık" ifadelerini kullandı.

Toplantı soru-cevap kısmının ardından sona erdi. - GAZİANTEP