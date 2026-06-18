GAZİANTEP-BAE Ticaret Forumu Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

GAZİANTEP-BAE Ticaret Forumu Yapıldı

18.06.2026 12:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen forumda, BAE ile ticaret ve yatırım fırsatları ele alındı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde düzenlenen "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ticaret ve Yatırım Fırsatları Forumu ve İkili İş Görüşmeleri (B2B)" programında, Gaziantep ile BAE arasındaki ticaret ve yatırım imkanları ele alındı.

GSO'da düzenlenen foruma, BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ile BAE ve Gaziantep iş dünyasının temsilcileri katıldı.

GSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Adnan Ünverdi, Türkiye ile BAE arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli bir ivme kazandığını, Gaziantep'in güçlü üretim altyapısı ve ihracat kapasitesiyle bu işbirliklerine katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Gaziantep'in geniş üretim yelpazesiyle tedarik zincirinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ünverdi, "Şehrimiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki dostluk ve ticari bağları daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. İki tarafın katılımıyla gerçekleştirilecek ikili iş görüşmelerinin bu sürece önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Hareb Al Dhaheri de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesinin her iki ülke açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Forum kapsamında BAE'nin ekonomik yapısı ve yatırım ortamına ilişkin katılımcılara sunum yapılırken, programın devamında Gaziantep'ten ürün tedarik etmeyi planlayan BAE firmaları ile GSO üyesi şirketler arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Gaziantep, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi GAZİANTEP-BAE Ticaret Forumu Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:34:35. #7.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP-BAE Ticaret Forumu Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.