Gaziantep Ekonomi Zirvesi: Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar Konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Gaziantep Ekonomi Zirvesi: Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar Konuşuldu

Gaziantep Ekonomi Zirvesi: Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar Konuşuldu
16.07.2025 12:48  Güncelleme: 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te düzenlenen 'Gaziantep Ekonomi Zirvesi'nde, dijitalleşmenin iş dünyasına getirdiği fırsatlar ve Gaziantep'in ekonomik rolü üzerinde duruldu. Katılımcılar, şehirdeki başarılı dönüşüm ve ihracat artışını masaya yatırdı.

İhlas Medya Grubu çatısı altında yayın hayatını sürdüren Türkiye'de İş Dünyası Dergisinin geleneksel hale gelen buluşmaları bu kez Gaziantep'te gerçekleşti. 'Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar' başlığı altında gerçekleşen zirve, Gaziantep iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Gaziantep'in önde gelen iş insanlarının ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği 'Gaziantep Ekonomi Zirvesi'nde, sadece bugünün değil, yarının da fırsatları konuşuldu. Dijitalleşmeyle birlikte tarımdan sanayiye, ihracattan iş yapış biçimlerine kadar yaşanan köklü dönüşüm masaya yatırılırken, Gaziantep'in bu süreçteki öncü rolü ve 'Anadolu Kaplanı'ndan küresel ihracat devine uzanan başarısı konuşuldu.

Zirvenin açılış konuşmacılarından, Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın 'milat' olarak nitelendirdiği Gaziantep Sanayi Odası'nın önceki başkanlarından Abdullah Nejat Koçer, katılımcılara sürpriz bir çağrıyla hitap etti. Koçer, ekonomi gazeteciliğinin zorluğunu ve ekonominin Türkiye için temel önemini vurgularken, Celal Toprak ile yıllarca birlikte önemli toplantılara imza attıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Koçer, Gaziantep'in 10-15 yıl önce markalaşma, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve endüstriyel tasarım gibi konuları gündemine aldığını hatırlattı. O dönemde ihracatçı firma sayısının çok az olmasına rağmen, yapılan yoğun çalışmalar ve projeler sayesinde şehrin ufkunu açtığını ve bugünkü başarıya ulaştığını ifade etti.

"İhracatta 11 milyar doları zorluyoruz"

'Gaziantep Modeli' olarak bilinen dönüşümün temellerini 1998 yılına dayandıran Koçer, Devlet Planlama Teşkilatı'nın Gaziantep ve Denizli modelleri üzerine yaptığı araştırmayı örnek verdi. 1998'de Gaziantep'in ağırlıklı olarak "uçan halı" olarak tabir edilen gramajsız ve kalitesiz ürünler ihraç eden bir şehirken, Denizli'nin Avrupa Birliği'ne önemli miktarda ihracat yaptığını belirtti. Koçer, o günden bu yana şehrin önüne konulan projelerle bugün ihracatta 11 milyar doları zorlayan ve 200'e yakın ülkeye ihracat yapan bir merkeze dönüştüğünü gururla dile getirdi. Bu başarının, bugünkü gibi yüzlerce toplantı, fikir, vizyon ve şehrin önüne konulan projelerle gerçekleştiğini vurguladı.

Gaziantep'e katkıları nedeniyle onur ödülü verilen Başkan Fatma Şahin'in adına kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Halil Uğur, "Kentler için elbette yerel yönetimler çok önemli. Ama esas Gaziantep modeli daha önemli. Kentin bütün önderleri tek vücut gibi. Yani biz bir sorun için Ankara'ya gittiğimizde 30-35 kişi katılır" diyerek yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

Dijitalleşmenin tarıma yansımaları

Zirvede yerel yönetimlerin Gaziantep ekonomisindeki rolüne de dikkat çekildi. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Gaziantep'in çok şanslı belediye başkanlarına sahip olduğunu ve bu başarıya katkılarının büyük olduğunu belirtti. Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ise Gaziantep modelinin yerel yönetimlerin yanı sıra, bütün kanaat önderlerinin dışarıya karşı tek vücut olmasıyla oluştuğunu ifade etti.

Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak Gaziantep sanayisinin bir an önce dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi. Dijitalleşmenin enerji tasarrufu, işçi tasarrufu ve zamandan tasarruf anlamına geldiğini belirten Bedir, "Dijitalleşmeyle rekabet eden dirençli ülkeler oluşurken bunun artık sanayi için bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

İş Dünyası, gaziantep, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ekonomi Zirvesi: Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar Konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
15 Temmuz’da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş’ın yeni mesleği şaşırttı 15 Temmuz'da silah zoruyla bildiri okutulan spiker Tijen Karaş'ın yeni mesleği şaşırttı
Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı Kalaşnikoflu saldırıda öldürülen fenomen son yolculuğuna uğurlandı
Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti Bariyer motordan girdi, bagajdan çıktı: 2 kişi hayatını kaybetti
İstanbul’da kimyasal alarm Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Türkiye’nin Oscar adayı belli oldu: ’Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri’ Türkiye'nin Oscar adayı belli oldu: 'Hemme'nin Öldüğü Günlerden Biri'
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da ’Casperlar’ operasyonu: 70 tutuklama İstanbul'da 'Casperlar' operasyonu: 70 tutuklama
Denize giren kazlar CİMER’e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8’i öldü Denize giren kazlar CİMER'e şikayet edildi, kümese kapatılınca 8'i öldü
114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti 114 yaşındaki efsane maratoncu feci kazada hayatını kaybetti
Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti Bir tomar parayı eline alan turist Karadenizli kadınla dalga geçti

11:57
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Tunç ile görüştü: Süreçte komisyon aşamasına geçildi
11:35
Ayşe Tokyaz’ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı İşte caninin ilk ifadesi
Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bavulla taşındığı anlar ortaya çıktı! İşte caninin ilk ifadesi
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
18:11
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
15 Temmuz şehitleri anısına 253 tekne boğazdan geçti
18:05
Trump’ın Ukrayna’ya silah desteği sözlerine Kremlin’den ilk yanıt
Trump'ın Ukrayna'ya silah desteği sözlerine Kremlin'den ilk yanıt
17:40
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis’te bir arada
Erdoğan, Bahçeli ve Destici Meclis'te bir arada
17:27
3 ilde orman yangını Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
3 ilde orman yangını! Alevlerin ulaştığı çok sayıda mahalle boşaltılıyor
17:27
Erzurum’da çocuklar boş arazide el bombası buldu
Erzurum'da çocuklar boş arazide el bombası buldu
17:18
TBMM’deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
TBMM'deki 15 Temmuz anma programına Tansu Çiller de katıldı
16:30
İspanya hükümeti Lamine Yamal’ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
İspanya hükümeti Lamine Yamal'ın skandal doğum günü partisi için soruşturma başlattı
16:28
Küçükçekmece’de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
Küçükçekmece'de uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 yaralı
16:24
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan market patronunu, eski ortağı yakmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2025 12:53:29. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Ekonomi Zirvesi: Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar Konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.