Gaziantep Ekonomi Zirvesi: Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar Konuşuldu

İhlas Medya Grubu çatısı altında yayın hayatını sürdüren Türkiye'de İş Dünyası Dergisinin geleneksel hale gelen buluşmaları bu kez Gaziantep'te gerçekleşti. 'Dijitalleşmede Yeni Fırsatlar' başlığı altında gerçekleşen zirve, Gaziantep iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.

Gaziantep'in önde gelen iş insanlarının ve kanaat önderlerinin bir araya geldiği 'Gaziantep Ekonomi Zirvesi'nde, sadece bugünün değil, yarının da fırsatları konuşuldu. Dijitalleşmeyle birlikte tarımdan sanayiye, ihracattan iş yapış biçimlerine kadar yaşanan köklü dönüşüm masaya yatırılırken, Gaziantep'in bu süreçteki öncü rolü ve 'Anadolu Kaplanı'ndan küresel ihracat devine uzanan başarısı konuşuldu.

Zirvenin açılış konuşmacılarından, Türkiye'de İş Dünyası Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak'ın 'milat' olarak nitelendirdiği Gaziantep Sanayi Odası'nın önceki başkanlarından Abdullah Nejat Koçer, katılımcılara sürpriz bir çağrıyla hitap etti. Koçer, ekonomi gazeteciliğinin zorluğunu ve ekonominin Türkiye için temel önemini vurgularken, Celal Toprak ile yıllarca birlikte önemli toplantılara imza attıklarını ve başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirtti.

Koçer, Gaziantep'in 10-15 yıl önce markalaşma, inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve endüstriyel tasarım gibi konuları gündemine aldığını hatırlattı. O dönemde ihracatçı firma sayısının çok az olmasına rağmen, yapılan yoğun çalışmalar ve projeler sayesinde şehrin ufkunu açtığını ve bugünkü başarıya ulaştığını ifade etti.

"İhracatta 11 milyar doları zorluyoruz"

'Gaziantep Modeli' olarak bilinen dönüşümün temellerini 1998 yılına dayandıran Koçer, Devlet Planlama Teşkilatı'nın Gaziantep ve Denizli modelleri üzerine yaptığı araştırmayı örnek verdi. 1998'de Gaziantep'in ağırlıklı olarak "uçan halı" olarak tabir edilen gramajsız ve kalitesiz ürünler ihraç eden bir şehirken, Denizli'nin Avrupa Birliği'ne önemli miktarda ihracat yaptığını belirtti. Koçer, o günden bu yana şehrin önüne konulan projelerle bugün ihracatta 11 milyar doları zorlayan ve 200'e yakın ülkeye ihracat yapan bir merkeze dönüştüğünü gururla dile getirdi. Bu başarının, bugünkü gibi yüzlerce toplantı, fikir, vizyon ve şehrin önüne konulan projelerle gerçekleştiğini vurguladı.

Gaziantep'e katkıları nedeniyle onur ödülü verilen Başkan Fatma Şahin'in adına kürsüye gelen Başkan Yardımcısı Halil Uğur, "Kentler için elbette yerel yönetimler çok önemli. Ama esas Gaziantep modeli daha önemli. Kentin bütün önderleri tek vücut gibi. Yani biz bir sorun için Ankara'ya gittiğimizde 30-35 kişi katılır" diyerek yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

Dijitalleşmenin tarıma yansımaları

Zirvede yerel yönetimlerin Gaziantep ekonomisindeki rolüne de dikkat çekildi. Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, Gaziantep'in çok şanslı belediye başkanlarına sahip olduğunu ve bu başarıya katkılarının büyük olduğunu belirtti. Şahinbey Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur ise Gaziantep modelinin yerel yönetimlerin yanı sıra, bütün kanaat önderlerinin dışarıya karşı tek vücut olmasıyla oluştuğunu ifade etti.

Gaziantep İslami Bilimler ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Metin Bedir, dijitalleşmenin önemine vurgu yaparak Gaziantep sanayisinin bir an önce dijital dönüşüme ayak uydurması gerektiğini söyledi. Dijitalleşmenin enerji tasarrufu, işçi tasarrufu ve zamandan tasarruf anlamına geldiğini belirten Bedir, "Dijitalleşmeyle rekabet eden dirençli ülkeler oluşurken bunun artık sanayi için bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz" dedi. - GAZİANTEP