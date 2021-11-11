Gaziantep, halı ihracatındaki yüzde 71,3 payıyla sektöre öncülük ediyor

Türkiye'nin yılın 10 ayındaki 2 milyar 616 milyon 806 bin dolarlık halı ihracatının yüzde 71,3'ünü Gaziantep'teki üreticiler gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk halı ihracatçılarının dış satımdaki başarıları artarak devam ediyor. Türk halıcılar yılın ocak-ekim dönemindeki ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,3 yükselterek 173 ülke ve serbest bölgeye 2 milyar 616 milyon 806 bin dolarlık halı gönderdi.

En fazla geliri 2 milyar 210 milyon 708 bin dolarla makine halıları ve 357 milyon 116 bin dolarla tüfte halılarından elde eden sektör ihracatçıları, en fazla ürünü 970 milyon 478 bin dolarla Amerika, 137 milyon 996 bin dolarla İngiltere ve 132 milyon 739 bin dolarla Irak'a sattı.

Türkiye'deki halı ihracatında ise 1 milyar 866 milyon 84 bin dolarla Gaziantep başı çekiyor. Gaziantep'i 551 milyon 400 bin dolarla İstanbul ve 62 milyon 825 dolarla Uşak takip etti. Gaziantep ülkenin halı ihracatındaki yüzde 71,3 payı ile sektöre öncülük ediyor.

En çok geliri makine halılarından kazanan Gaziantep, ürünlerini en fazla sırasıyla Amerika, Irak ve İngiltere'ye gönderiyor.

"Gaziantep'te üretilen halıyı dünyanın birçok yerinde görebiliriz"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine, Gaziantepli halı üreticilerinin ihracata önemli katkı sağladığını belirtti.

Gaziantep'in halı üretiminde Türkiye'nin öncüsü olduğunu ve her geçen gün önemli gelişme sağladığını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Sektörümüz Gaziantep için olduğu kadar Türkiye için de büyük önem taşıyor. Halı sektörü ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor. Türkiye halı üretiminde ve ihracatında liderdir. Gaziantep, makine halıları üretiminde dünyada söz sahibi. Gaziantep'te üretilen halıyı dünyanın birçok yerindeki konutlarda rahatlıkla görebiliriz. Dolayısı hem Gaziantep'in hem de Türkiye'nin bu halı ihracatındaki başarılarının sürdürülmesi için yatırımlar devam ediyor. Yatırımcıların halı sektöründe önemli girişimleri bulunuyor. Gelecekte, halı sektöründe daha büyük başarıların yaşanacağına inanıyoruz."