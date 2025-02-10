Gaziantep Halı Sektörüne Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep Halı Sektörüne Destek

Gaziantep Halı Sektörüne Destek

Milletvekili Bozgeyik, Gaziantep'in halı sektörü için destek sözü verdi ve sorunları not aldı.

10.02.2025 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya makine halı üretiminin başkenti konumunda ki Gaziantep'in sektörle ilgili belirleyici rolünü sürdürebilmesi için gerekli her türlü desteği vereceklerini ifade eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik halı üreticileriyle bir araya gelerek halı sektöründeki gelişmelerle ilgili bilgiler aldı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik Gaziantepli sanayicilerle bir araya gelmeye devam ederken bu kez de halı sektörüne yönelik bir dizi temaslarda bulundu. GAHİB Başkanı Zeynal Abidin Kaplan'ı ziyaret eden Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarı'yla ilgili bilgiler alırken halı üretiminin başkenti konumunda ki Gaziantep'in sektörel çalışmaları hakkında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak tesislerde incelemeler yaptı.

Halı Sektörü Gaziantep Sanayisinin Lokomotifi

Gaziantep Sanayisinin en önemli sektörleri arasında liderliği elinde tutan halı sektörünün dünya halı üretiminde de belirleyici olduğunu dile getiren Ak Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik "Halı sektöründe doğrudan 60 bin, dolaylı yollardan toplam 300 bin vatandaşımız geçimini sağlamakta olup üretim kapasitesiyle dünya halı üretiminde liderliğe sahip olan halı sektörünün bu unvanını koruyabilmesi için gerekli destekleri verme devam edeceğiz. Ziyaretlerimiz sırasında sektörel sorunlarla ilgili de gerekli notlarımızı aldık ve ilgili bakanlıklarımız nezdinde bu sorunların çözümü için gerekli temasları sürdürüyoruz. 2024 yılını yaklaşık üç milyar dolarlık ihracatla kapatan Türk halı sektörünün 2025 yılında toplam ihracatını arttıracağına inanıyorum. Bu sektör Gaziantep'ten ürün bazlı ihracatta ilk sırada yer alırken kentimizden gerçekleştirilen toplam ihracatın da yüzde 25'lik bölümünü elinde tutuyor. Sadece üretim gücüyle değil aynı zamanda dünya halı modasında da belirleyici özelliğe sahip olan halı sektörümüz elbette ülkemizin ve bizlerin gurur kaynağıdır. Ocak ayı başında İstanbul'da düzenlenen CFE Halı ve Zemin Kaplamaları Fuarını ziyaret ettiğimde bu gücü daha iyi fark ettim. Bu fuarda ülkemiz ekonomisi için büyük önem taşıyor ve İstanbul'un dünya halı ticaretinin merkezi haline gelmesinde önemli rol oynuyor. Sektöre emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Bünyamin Bozgeyik, Milletvekili, gaziantep, AK Parti, Ekonomi, İhracat, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Halı Sektörüne Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:06 Mourinho’dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler Mourinho'dan Türk futbolu için olay yaratacak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
08:20 Adana Demirspor, Galatasaray’ı gece yarısı bombaladı Adana Demirspor, Galatasaray'ı gece yarısı bombaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 23:22:44. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Halı Sektörüne Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.