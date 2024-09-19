Gaziantep'in Kurutmalıkları Dünya Mutfaklarında - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'in Kurutmalıkları Dünya Mutfaklarında

Gaziantep\'in Kurutmalıkları Dünya Mutfaklarında

Gaziantep'in sebze kurutmalıkları, kültürel miras ve ekonomik değer taşıyor, dünya mutfaklarında rağbet görüyor.

19.09.2024 12:15
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UNESCO Gastronomi Kenti Gaziantep'in geleneksel yemeklerinin vazgeçilmezi sebze kurutmalıkları, dünya mutfaklarının tercihi haline geldi. Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, kış ayları için imece usulü ile hazırlanan sebze kurutmalıklarının hem kültürel miras hem de ekonomik değer açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Geleneksel Türk mutfağında sebze kurutmalıklarının vazgeçilmez bir yerinin bulunduğunu kaydeden Akıncı, yaz aylarında taze sebzelerin içlerinin temizlenerek güneş altında kurutulması ile hazırlanan bu ürünlerin artık çeşitli ülke mutfaklarında lezzetleri ve besleyici özellikleriyle ön plana çıktığını ifade etti.

"Eşsiz lezzetleriyle evrensel bir değer haline dönüştü"

Biber, patlıcan, kabak ve acur gibi sebze kuruluklarının iç ve dış pazarlarda son yıllarda daha fazla rağbet görmeye başladığını belirten Akıncı, "Eskiden sadece kışın evlerde tüketilmek üzere komşular arasında imece usulü hazırlanan sebze kurutmalıkları artık eşsiz lezzetleriyle evrensel bir değer haline dönüştü. Lezzetiyle ön plana çıkan Gaziantep kurutmalıklarına Türklerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın farklı coğrafyalarındaki ülkelerden de talep gelmekte. Yerel ekonomiyi destekleyen, dünya mutfaklarına lezzet veren Gaziantep kurutmalıkları aynı zamanda zengin bir kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sunmakta. Hazırlanışının zorluğundan dolayı yardımlaşmayı gerektiren kurutmalık üretimi toplumsal bağıda güçlendirmekte" dedi.

Günümüzde kurutmalık üretiminin sebzeye katma değer katan bir iş kolu haline dönüştüğünü aktaran Akıncı, bu durumun mevsimlik işçi istihdamına da katkı sağladığını dile getirdi.

"Coğrafi avantaj"

Gaziantep'in coğrafi konumunun sebze kurutmalıklarının kalitesinde belirleyici rol üstlendiğine vurgu yapan Akıncı, "Gaziantep kurutmalıklarını benzerlerinden ayıran en önemli faktör, kentin coğrafi konumundan kaynaklanmakta. Yaz aylarında 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ve düşük nem oranı, kurutmalıklar için son derece elverişli bir ortam sağlamakta. Bu şartlar, Gaziantep kurutmalıklarının doğallığını ve lezzetini, uygun saklama daha uzun süre korumasına imkan tanımakta" dedi.

"Borsada işlem hacmi"

Gaziantep Ticaret Borsasında işlem gören kurutmalık ürünlerle ilgili de bilgiler veren Akıncı, 2023 yılında borsada ortalama 17 milyon TL tutarında yaklaşık 15 milyon adet patlıcan, biber, kabak ve acur gibi çeşitli sebze kuruluklarının işlem gördüğünü açıkladı.

Akıncı, hediyelik veya evlere özel yapılmasından dolayı kayıt altına alınamayan sebze kurutmalıkları da göz önüne alındığında bu rakamın çok daha üst noktalarda olduğunu söyledi.

"Coğrafi işaret"

GTB Başkanı Akıncı kentin asırlık lezzetleri arasında yer alan sebze kurutmalıkları için borsa olarak coğrafi işaret tescil çalışmaları da yürüttüklerini hatırlatarak, şu ana kadar Antep Dolmalık Biber Kurusu, Antep Haylan Kabağı Kurusu ve Antep Kuruluk Patlıcanına Gaziantep adına coğrafi işaret tescili aldıklarını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Kurutmalıkları Dünya Mutfaklarında - Son Dakika

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