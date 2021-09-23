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Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak - Son Dakika

Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak

23.09.2021 14:08
Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak, System.String[]

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 6 Ekim 2021 Çarşamba gerçekleştirilecek.

Gaziantep Sanayi Odası'nın (GSO) sanayicilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla düzenlediği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" 6 Ekim 2021 Çarşamba gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında yer alan ve son dönemde başarılı çalışmalarıyla öne çıkan firmalara ödüllerin verileceği "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni" bu yıl, "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" farkındalığı temasıyla düzenlenecek.

Gaziantepli sanayicileri teşvik ederek başarılı çalışmalarının devamını sağlamak adına düzenlenen ödül törenine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep milletvekilleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin başta olmak üzere il ve kent yöneticileri, sanayiciler ve çok sayıda davetli katılacak.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde (ŞKM) düzenlenecek ödül töreni, saat 16.00'da kokteyl ile başlayacak ve saat 17.00'de ödül törenine geçilecek.

Törende, Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu ve ikinci 500 büyük sanayi kuruluşunda yer alan firmalar ile TÜBİTAK ve KOSGEB Ar-Ge desteklerinden yararlanarak ürün geliştiren firmalar, en fazla patent, marka, endüstriyel tasarım ve faydalı model tescili yapan firmalar, GSO endüstriyel gelişim üssünden en fazla yararlanan firmalar ile dijital dönüşüm kategorileri alanlarında GSO üyesi firmalara ödül verilecek.

Gaziantep'in sanayideki başarısının her zaman örnek gösterildiğini dile getiren GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "2019 yılında Gaziantep'in Yıldızları Ödül Törenimizde projelerimiz doğrultusunda sanayide dönüşüm vurgusu yapmış, kent sanayisi olarak iddiamızı ortaya koymuş ve "Biz Varız" sloganı ile gerçekleştirmiştik. Pandemi nedeniyle geçen yıl yapamadığımız törenimizi bu yıl, çevreye duyarlı üretim kapsamında firmalarımızın Avrupa Birliği (AB) tarafından "AB Yeşil Mutabakatı" çerçevesinde oluşturulan kriterlere uygun üretim yapabilmeleri ve daha rekabetçi olabilmeleri hedefiyle "Verimlilik ve Yeşil Gelecek" farkındalığı temasıyla gerçekleştireceğiz. Tüm firmalarımızı şimdiden kutluyor, bu güzel organizasyonda buluşmayı diliyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Türkiye, Ekim, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Gaziantep'in Yıldızları ödüllerini 6 Ekim'de alacak - Son Dakika
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