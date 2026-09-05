Gaziantep İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı, çiftçiler yüksek rekolteyle memnun - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı, çiftçiler yüksek rekolteyle memnun

Gaziantep İslahiye\'de kırmızı biber hasadı başladı, çiftçiler yüksek rekolteyle memnun
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaklaşık 20-25 bin dekar alanda kırmızı biber hasadı başladı. Çiftçiler rekoltenin yüksek olmasından memnun, işçiler tonu 7 bin TL'den biber toplayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Toplanan biberler kurutulup toz ve pul biber olarak değerlendiriliyor, bir kısmı da Kahramanmaraş'a gönderiliyor.

Türkiye'nin önemli biber üretim alanlarından biri olan Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı.

İslahiye'de yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda üretilen kırmızı biberlerin hasadına başlandı. Gastronomi kenti Gaziantep'te, biberin rekoltesinin yüksek olması çiftçilerin yüzünü güldürürken aşırı sıcağın altında çalışan işçiler günlük tonlarca biber toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Kurutmaya bırakılan biberler, toz biber ve pul biber olarak kullanılırken, yaş hali ise salça yapımında da kullanılıyor. Gaziantep'teki biber üretiminin yüzde 90'ının yapıldığı İslahiye'de üretilen biberler diğer illere de gönderiyor.

Hasat ile ilgili bilgi veren çiftçi Hulki Gerçek, "Biber hasadına Ağustosun 5'i ile 15'i arasında başlıyoruz. Bu sene yağmur nedeniyle biraz gecikmeli başladık. Mahsullerde verim normal. Genelde tatlı biber olarak verim iyi de acı biberde verim düşük. İşçilerimiz, ton hesabı çalışıyor. Tonunu ise 7 bin TL'den topluyorlar. Ortalama sabah saat 6-7 gibi başlıyorlar, akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar. Biz topladığımız biberleri, sergende çektirip çuvallarla Kahramanmaraş'a gönderiyoruz. Burada da fabrikalarımız var ama genelde oraya gönderiyoruz. Bu biberler fabrikalarda toz biber haline getiriliyor. Kullandığımız yemekte pul biber, toz biber gibi çeşitlendiriyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Gastronomi, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı, çiftçiler yüksek rekolteyle memnun - Son Dakika

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