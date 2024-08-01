Gaziantep İslahiye'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep İslahiye'de Üzüm Hasadı Başladı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 50 bin dekar alanda üretimi yapılan 'Antep karası', 'hatun parmağı', 'Mevlana', 'kardinal' ve çekirdeksiz sofralık 'sultani' cinsi üzümlerin hasadına davul ve zurna eşliğinde halay çekilerek başlandı. İslahiye Ziraat Odası tarafından düzenlenen hasat şenliği ile üreticilere moral verildi. İslahiye Ovası'nda 50 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılan bölgede bu yıl düşük rekolte beklenirken, fiyatların üreticiyi sevindirdiği belirtildi. Üretilen üzümler Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderilirken, Avrupa ülkeleri ve Suudi Arabistan başlıca alıcılar arasında yer alıyor.

01.08.2024 11:15
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Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 50 bin dekar alanda üretimi yapılan "Antep karası", "hatun parmağı", "Mevlana", "kardinal" ve çekirdeksiz sofralık "sultani" cinsi üzümlerin hasadına davul ve zurna eşliğinde halay çekilerek başlandı.

"Antep karası", "hatun parmağı", "kardinal", "Mevlana" ve "sultani" cinsi üzüm yetiştiriciliği yapılan İslahiye, kentin bu alanda en önemli ilçesi konumunda bulunuyor. Bugün başlayan hasat için İslahiye Ziraat Odası tarafından üreticilere moral olabilmek adına Yeniköy Mahallesi'nde hasat şenliği düzenlendi. Bu kapsamda hasat öncesinde üreticiler davul-zurna eşliğinde eğlence yaptı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gaziantep'in önemli tarımsal üretim bölgelerinden İslahiye Ovası'nda 50 bin dekar alanda üzüm yetiştirildiğini söyledi.

Bugün itibarıyla hasada başladıklarını ifade eden Köse, bu yıl rekoltenin düşük olduğunu ancak fiyatların üreticiyi sevindirdiğini aktardı.

Köse, üzüm yetiştiriciliğinin yapıldığı 15 mahallede 70 bin ton rekolte beklediklerini kaydetti.

Yeniköy Mahallesi'ndeki üzüm üreticisi Mehmet Barak da piyasada fiyatların üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Bölgede üretilen üzümlerin Türkiye'nin farklı bölgelerine gönderildiğini anlatan Barak, ihracat konusunda da Avrupa ülkeleri ile Suudi Arabistan'ın başlıca alıcıları olduğunu sözlerine ekledi.

Mevsimlik tarım işçi çavuşu Zeynep Demir de sabah erken saatlerde başlayan hasadın öğle saatlerinde güçlükle yapılabildiğini, o yüzden sabah saatlerinde daha fazla çalışıp işi erken bitirmeye gayret gösterdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep İslahiye'de Üzüm Hasadı Başladı - Son Dakika

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