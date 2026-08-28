Gaziantep OSB Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Gaziantep OSB Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Gaziantep OSB Başkanı\'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı
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Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünde, Büyük Zafer'in bağımsızlık mücadelesindeki önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik içinde ülkenin kalkınması için çalışılması gerektiğini belirtti ve şehitlerle gazileri andı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Büyük Zafer'in Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu söyledi.

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin, milletin vatanına ve bağımsızlığına sahip çıkma iradesinin en güçlü göstergelerinden olduğunu ifade eden Gaziantep OSB Başkanı Şimşek, "Milletimizin her ne pahasına olursa olsun bağımsızlığından ve özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği gün olan 30 Ağustos Zafer Bayramını büyük bir coşku ile kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Milletimizin ortak eseri olan 30 Ağustos, birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimizde neleri başarabileceğini tüm dünyaya gösteren tarihi bir zaferdir" dedi.

30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin yalnızca bir askeri zafer değil, Türk milletinin bağımsızlığını ve geleceğini kendi iradesiyle belirleme kararlılığının tarihi bir göstergesi olduğunu belirten Şimşek, Büyük Zafer'in ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna uzanan sürecin de önünün açıldığını kaydetti.

Şimşek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın başından itibaren ortaya koyduğu ileri görüşlülük, kararlılık ve liderliğin zaferin kazanılmasında belirleyici rol oynadığını ifade etti. 30 Ağustos Zaferi'nin, Türk milletinin hiçbir şartta bağımsızlığından ve vatanından vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanı olduğunu vurgulayan Şimşek, Büyük Zafer'in taşıdığı mesajın bugün de önemini koruduğunu belirtti.

Gaziantep'in de Milli Mücadele döneminde gösterdiği kahramanlıklarla bağımsızlık tarihinin en önemli şehirlerinden biri olduğunu hatırlatan Şimşek, 30 Ağustos'un Gaziantep için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Gaziantep'in düşmana karşı ortaya koyduğu eşsiz direnişin, Türk milletinin bağımsızlık ruhunun Anadolu'nun her köşesinde ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirten Şimşek, bu mirasın gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

Şimşek, Türkiye'nin bugün güçlü bir ekonomi, üretim kapasitesi ve sanayi altyapısıyla geleceğe ilerlemesinin de bağımsızlık mücadelesinin ruhuyla örtüştüğünü belirterek, ülkenin kalkınması, üretimin artırılması, istihdamın güçlendirilmesi ve Türkiye'nin küresel rekabette daha ileri noktalara taşınması için çalışmanın milli sorumluluğun bir parçası olduğunu vurguladı.

Başkan Cengiz Şimşek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve ebediyete intikal eden gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep OSB Başkanı'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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