Gaziantep OSB'ye Yeni Atıksu Arıtma Tesisi - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep OSB'ye Yeni Atıksu Arıtma Tesisi

Gaziantep OSB\'ye Yeni Atıksu Arıtma Tesisi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasında imzalanan protokolle, yeni Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi'nin inşası için adımlar atıldı. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte atıksuların arıtılması sağlanacak ve çevreye zarar vermeden tarıma elverişli hale getirilecek.

18.07.2024 16:23  Güncelleme: 16:25
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) arasında imzalanan protokolle, sanayiden çıkan atıksuların arıtılacağı yeni Gaziantep OSB Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi, şehre kazandırılacak.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "2026'da Yeşil Sertifika Programı'na en yakın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz" ifadelerini kullandı.

Günlük 250 bin metreküp atıksuyu arıtacak yeni tesis için ön protokol Gaziantep Organize Bölge Müdürlüğü Binası'nda düzenlenen törenle yapıldı. Tesisin devreye alınmasıyla beraber Samözü Deresi'ne deşarj edilecek su çevreye zarar vermeyecek, tarıma elverişli hale getirilecek. Proje ile yeşil sanayi hedefleri için adımlar atılacak, şehrin doğası korunacak. Tesisin yıl sonunda inşasına başlanması hedeflenirken 2 yıl içinde tamamlanması planlanıyor.

" Türkiye'de organizelerinde gelip GAOSB'yi örnek alması gerekiyor"

Protokol töreninde konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gazi şehir için yeşil, akıllı ve dirençli şehir hedeflerine değinerek, "Sanayiyi yeşil ve akıllı sanayi yapma, Organizemizle birlikte en büyük hedefimiz. Yüksek biyoloji arıtmalı yeni arıtma tesisi bu koyduğumuz hedefe ulaşmak için çok büyük bir eser olacak. 100 milyon dolarlık yatırım yapıyor OSB. Bunun sonunda tamamen çevreye duyarlı, ağacı, balığı, insanı koruyan çevreci bir üretimin bütün altyapısını oluşturuyoruz. Bu çalışma ile tüm Türkiye'ye örnek oluyoruz. Türkiye'de bu bakış açısıyla oluşan organizelerinde gelip Gaziantep OSB'yi örnek alması gerekiyor. 2026'da Yeşil Sertifika Programı'na en yakın olan şehir biziz ve en yakın olan sanayi bizim sanayimiz" dedi.

"Buradan çıkan suyu tarımda kullanılabilir hale getireceğiz"

GAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek ise konuşmasında çalışmanın yararlarına değinerek, "Bugüne kadar bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız ile beraber Gaziantep'e yeni atıksu tesisi yaparak çevrede 2026 da yapacağımız projeleri düşünerek çevreye duyarlı bir OSB olarak yeni bir arıtma tesisi yapacağız yaklaşık 250 bin metreküp kapasiteli. Buradan çıkan suyu tarımda kullanılabilir hale getireceğiz ve çevreye duyarlı yeşil OSB olarak bunun ilk adımını atmış oluyor, ön protokol olarak imzalıyoruz. Başkan Fatma Şahin'e verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Yıl sonuna kadar ihalesini tamamlayıp projeye başlayacağız. İki yıl içerisinde de tamamlamayı düşünüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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