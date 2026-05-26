Gaziantep'te Bıçak Bileme Yoğunluğu

26.05.2026 13:19
Kurban Bayramı öncesi Gaziantep'te bıçak bileme ustalarında yoğunluk artarken, randevu sistemi uygulanıyor.

Kurban Bayramı öncesinde Gaziantep'te bıçak bileme ustalarında yoğunluk yaşanıyor. Artan talep nedeniyle bazı işletmeler müşterilerini randevu sistemiyle kabul ediyor.

Kentte uzun yıllardır bıçak bileme hizmeti veren bıçakçı Ramazan usta, bayram öncesi yoğunluğun her geçen gün arttığını belirterek, yoğunluk nedeniyle bazı müşterilere randevu vermekte zorlandıklarını ifade etti. Özellikle kurban kesiminde kullanılacak bıçakların bilenmesi için vatandaşların erken tarihlerde iletişime geçtiği söyledi. Yoğunluk nedeniyle sosyal medya üzerinden duyuru yaptıklarını belirten ustalar, vatandaşları geç kalmamaları konusunda uyardıklarını söyledi. Randevu sistemiyle çalıştıklarını aktaran usta, müşterilere uygun gün ve saat verilerek hizmet sunulduğunu ifade etti.

"Yoğunluk nedeniyle genellikle randevu sistemiyle çalışıyoruz"

Randevu sistemi ile çalıştığını söyleyen bıçak ustası, "Gaziantep'te alt bıçak hizmeti veriyoruz. Yoğunluk nedeniyle genellikle randevu sistemiyle çalışıyoruz. Hatta bazı müşterilerimize yoğunluktan dolayı randevu bile veremiyoruz. Müşterilerimiz ise genelde hizmetimizden oldukça memnun kalıyor. Özellikle kaliteli bıçaklara ilgi daha fazla oluyor. Zaten bıçağın kalitesi fiyatından da anlaşılıyor. Ortalama kaliteli bir bıçak 800 TL'den başlayıp 3 bin ila 4 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Randevu sistemimizi sosyal medya üzerinden yürütüyoruz. Buradan yaptığımız paylaşımlarla müşterilerimizi önceden bilgilendiriyor, geç kalmamaları konusunda uyarıyoruz. Genellikle herkes önceden randevu alıyor, biz de buna göre planlama yapıyoruz. Şu anda satışlar da bileme işlemleri kadar yoğun. Bayram öncesi ciddi bir hareketlilik yaşanıyor" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

