Gaziantep'te Çiftçilere Ücretsiz Akaryakıt Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep'te Çiftçilere Ücretsiz Akaryakıt Desteği

Gaziantep\'te Çiftçilere Ücretsiz Akaryakıt Desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı 2 bin 958 Arabanlı çiftçiye toplam 387 bin 375 litre akaryakıt dağıttı. Araban Ziraat Odası Başkanı, bu desteklerin çiftçilerin maliyetlerini düşürdüğünü ve tarımsal üretime katkı sağladığını belirtti.

31.10.2024 12:25  Güncelleme: 12:26
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 2 bin 958 Arabanlı çiftçiye 387 bin 375 litre akaryakıt dağıtımı yapıldı.

Araban Ovası'nın verimli topraklarında tarımsal üretime destek sağlanması ve çiftçilerin ekonomik yükünün hafifletilmesi hedeflenerek çiftçilere yüzde yüz hibeli akaryakıt desteğinin, Arabanlı çiftçilere önemli destek sağladığını belirten Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür etti.

Altun, "Büyükşehir Belediyesi tarafından iki yıldan beri yüzde yüz hibeli akaryakıt desteğinin Arabanlı çiftçilerimizin maliyetlerini düşürdüğünü ve tarımsal üretime önemli katkı sağladı. Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl başladığı ücretsiz akaryakıt dağıtımına bu yıl da devam etti. Bu kapsamda Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı Araban Ovası'nda ünü ülke sınırlarını aşan tarım ürünleri üreten Arabanlı 2 bin 958 üreticimize dağıtımı yapılan toplam 387 bin 375 litre akaryakıt hibe desteğini alan çiftçilerimiz, İtalyanların meşhur makarnasının yapıldığı aroma ve protein açısından Türkiye'nin en kaliteli makarnalık sert buğdayı ile canlı hayvan üreticilerinin vazgeçilmezi olan arpa ekimi için ayırdıkları alanları akime hazır hale getirmek üzere Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ücretsiz akaryakıtı kullanarak traktörleri ile sürüm işlemine başladı. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin zaman zaman çiftçilerimize sağladığı makarnalık ve ekmeklik buğday tohumu, sebze fidesi, zeytin ve Antep fıstığı fidanı, arı kovan ile besicilere yem gibi onlarca destekler sağladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e Arabanlı çiftçilerimiz ve şahsım adına çiftçilerimize iki yıldan beri ücretsiz akaryakıt desteği için teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Çiftçilere Ücretsiz Akaryakıt Desteği - Son Dakika

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