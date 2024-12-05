Gaziantep'te Vergi Mevzuatı Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te Vergi Mevzuatı Toplantısı

Gaziantep\'te Vergi Mevzuatı Toplantısı

GSO, yeni vergi düzenlemeleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

05.12.2024 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde "7524 Sayılı Kanun ile Vergi Mevzuatında Yapılan Değişiklikler: Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi ve Vergi Cezalarında Yeni Artırımlı Ceza Uygulaması" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Defterdarlığı iş birliğinde, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) ve Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın (SMMMO) destekleriyle gerçekleştirilen toplantıya, GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, Gaziantep Defterdarı Ümit Güner, Gaziantep YMMO Başkanı Mehmet Tekin Alpay, Gaziantep SMMMO Başkanı Hakan Özseven, GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen ve firmalardan gelen temsilciler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan GSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Özgüler, "Gaziantep bildiğiniz üzere üreten ve ödediği vergilerle ülke kalkınmasına en büyük desteği veren bir şehirdir. Sanayisi ve ticareti ile ülkemizin 6. büyük ekonomisine sahip, yıllık 10 milyar doların üzerinde ihracat yapan şehrimiz, mükellef sayısının fazla oluşuyla hem kendisi kazanmakta hem de devletimize kazandırmaktadır. Deprem döneminde Gaziantep Defterdarlığı, üretim ve ticaretimizin büyük yara aldığı dönemde, bölgemize yönelik sağlanan mücbir sebep şartlardan 7/24 yanımızda oldular. Yine burada bilgilendirme toplantıları ile sorunlarımıza birlikte çözüm aradık ve iş dünyamıza yol gösterdik. Bu vesileyle Gaziantep Defterdarlığımıza ve yoğun mesai vererek bize destek olan kıymetli çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

Orta Vadeli Program ile birlikte yürütülen mali politikalar kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi konusunda bir dizi düzenlemeye gittiğini hatırlatan Özgüler, "Bu doğrultuda, çok sayıda vergisel yükümlülüğün kapsamında olduğu, 7524 sayılı kanun ile vergi mevzuatında; kurumlar vergisinden katma değer vergisine, gelir vergisinden serbest bölgelere kadar yeni düzenlemeler söz konusu ve yapılan değişiklikleri birlikte istişare etme imkanı bulduğumuz bu organizasyondaki iş birlikleri için Gaziantep Defterdarlığı, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'na teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep Defterdarlığı Gelir İdaresi Grup Müdürleri Barış Sönmez ve Ali Cibik, 7524 sayılı kanun ile yapılan vergi düzenlemeleri, vergi usul kanunu düzenlemeleri, vergi uyumunun artırılması ve kayıt dışılıkla mücadele, 6183 sayılı kanun düzenlemeleri, gelir ve kurumlar vergisi kanunu düzenlemeleri gibi birçok konuda katılımcılara bilgiler verdi. Toplantı, soru-cevap kısmı ve plaket takdiminin ardından sonra erdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep Sanayi Odası, Yerel Haberler, Etkinlikler, gaziantep, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Vergi Mevzuatı Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:53 Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü Kalp krizi şüphesi ile geldi, sıra beklediği sandalyede öldü
17:16 Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti
16:49 Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi Muhaliflerin sıradaki hedefi Humus: Zamanınız geldi
16:44 ’’Esenyurt’a döneceğiz’’ diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
22:17 Kenan Yıldız, Juventus’u milyonlarca eurodan etti Kenan Yıldız, Juventus'u milyonlarca eurodan etti
22:15 Fiyatı duyan akın etti Kısa sürede her şey tükendi Fiyatı duyan akın etti! Kısa sürede her şey tükendi
22:09 Suriye’de tehlikeli gelişme Humus’taki hücreler ’Muhalifler gelirse çatışacağız’ diyerek yemin ettiler Suriye'de tehlikeli gelişme! Humus'taki hücreler 'Muhalifler gelirse çatışacağız' diyerek yemin ettiler
21:56 Trump’ın Elon Musk’tan sonra yeni hamlesi NASA’nın başına o ismi getirecek Trump'ın Elon Musk'tan sonra yeni hamlesi! NASA'nın başına o ismi getirecek
21:50 Icardi’den Wanda Nara’ya olay yaratacak gönderme Icardi'den Wanda Nara'ya olay yaratacak gönderme
21:36 Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı Sergen Yalçın, şampiyonluk favorisini açıkladı
21:33 Bugün en çok yükselen 3 altcoin Bugün en çok yükselen 3 altcoin!
21:20 FETÖ’nün malikanesine Türk bayrakları çekildi FETÖ'nün malikanesine Türk bayrakları çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2024 18:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Vergi Mevzuatı Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.