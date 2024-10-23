Gaziantep'te Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'te Zeytin Hasadı Başladı

Gaziantep\'te Zeytin Hasadı Başladı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bu yıl zeytin fideleri ile başlayan hasat dönemi çiftçilerin yüzünü güldürdü. Çiftçiler, zeytinyağı üretimi için yağmur bekliyor.

23.10.2024 10:05  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Tiyekli köyünde zeytin hasadına başlandı.

Şahinbey Belediyesi tarafından 5 yıl önce dağıtılan zeytin fideleri hasat döneminde çiftçinin yüzünü güldürdü. Sofralık zeytinlerin hasadına başlayan çiftçiler, zeytinyağı üretimi için yağmurun yağmasını beklediklerini söyledi. Kuraklık nedeniyle zeytinyağı elde etmenin zorlaştığını dile getiren çiftçi Zeki Şahin, yağmurun yağmasının mahsulün verimini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

"Zeytinyağı için yağmurun yağmasını bekliyoruz"

Zeytinyağı üretimi için yağmurun yağmasını beklediklerini belirten çiftçi Şahin, "Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Bugün burada zeytin hasadına başladık. Ekim ayında yeşil zeytinler toplanmaya başlanır. Kasım ayında ise zeytinyağı ve siyah zeytinler için hasada devam edilir. Şu anda zeytinyağı yapmak için yağmurun yağmasını bekliyoruz. Yağmur yağana kadar beklememiz lazım. Zeytinin yağlı olması için yağmur yağması gerekir. Önceden değneklerle vurarak zeytinleri toplardık. Şimdi makinası çıktı. Bizim için daha kolay oluyor" dedi.

"Burada günlük çalışan işçiye bin TL para veriyoruz"

Zeytin toplama sürecini anlatan Şahin, "Toplama süresi bahçenin büyüklüğüne göre değişir. Burada bin ağaç zeytin var. Biz bunu 1 hafta da bitiriyoruz. Burada günlük çalışan işçiye bin TL para veriyoruz. Zeytinyağı çok sağlıklı bir yağdır. Birçok hastalığa iyi gelir. Zeytinyağının bir bidonu 4 bin TL. Siyah zeytinlerin bidonu ise 200 TL. Biz tarlada 100 TL'den satıyoruz. Fakat markete gidince fiyat 250 TL oluyor. Bu zeytin fidelerini bize Şahinbey Belediyesi verdi. Bu desteklerinden dolayı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dedem beni zeytin toplamaya getirirdi, bende torunumu getiriyorum"

Çocukluğundan beri zeytin topladığını belirten çiftçi Besni Şahin ise "Ben çocukken dedemlerle zeytin toplamaya gelirdim. Şu anda ise torunlarım burada benimle zeytin toplamaya geliyor. Zeytin toplamak için ağaçların altına şal açılır. Daha sonra zeytinler o şala dökülür. Bizde yağ olacak zeytinleri ayırırız. Kalan zeytinleri de tatlandırıp satışa sunarız. Zeytin zor bir iştir. Havalar soğuk olduğu için çalışanlar zorlanabiliyor. Fakat biz çiftçilik yapmaktan çok memnunuz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zeytinyağı, Çiftçilik, gaziantep, Şahinbey, Ekonomi, Zeytin, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'te Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
08:28 Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu Yenidoğan çetesini çökerten savcı Yavuz Engin ilk kez konuştu
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:31:07. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Zeytin Hasadı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.