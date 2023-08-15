Gaziantep'te greve çıkan tekstil işçileri istediğini aldı - Son Dakika
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Gaziantep'te greve çıkan tekstil işçileri istediğini aldı

Son Güncelleme: 15.08.2023 11:04

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 2 bin çalışanı greve çıkmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in patronun yaptığı hayır işlerini anlatarak işçileri grevden vazgeçirmeye çalışması sonucunda işçiler ile patron arasında anlaşma sağlandı. İşçiler taleplerini aldı ve bugün mesaiye başladı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının 2 bin çalışanı greve çıkmıştı. Fabrikayı ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin patronun yaptığı hayır işlerini anlatarak işçileri grevden vazgeçirmeye çalışmıştı. Şahin'in gündem olan konuşmasının ardından işçiler ile patron arasında anlaşma sağlandı. İstediğini alan işçiler bugün mesaiye başladı.

FATMA ŞAHİN DEVREYE GİRDİ

Düşük zammı protesto eden tekstil işçileri iş bırakmıştı. Bu eylemden sonra bazı işçiler işten çıkarılmıştı. Grev kararı sonrası oluşan kriz ortamını çözmek için Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin devreye girmişti.

PATRONU ÖVDÜ

Grevdeki işçilere seslenen Fatma Şahin, "Bu adam sizin çocuklarınız okula gitsin diye okul yapan bir adam. Niye, çocuklarınız yarın Fatma Şahin olacak. 'Uyuşturucu sorunu var' dedim. AMATEM'i yaptı. Dedi ki, 'Babamın adına en güzel camiyi yaptıracağım başkanım'... Şireci dediğiniz adam bu. Arada fitne çalışıyor, arada dedikodu çalışıyor. İşçiyle işveren baba-oğlu olduğu sürece hiçbir sorun yok. Bu yaşananların nedeni ne sizsiniz ne de Şireci... Yüksek enflasyon, satın alma gücü paritesi... Cumhurbaşkanımız iki yıllık sürede bu enflasyonu tek haneye düşürdüğü zaman bu sorunların hiçbiri kalmayacak. Azıcık sabır. Biz bunu çözerken beraber çözeceğiz. Beni arıyor 'Kurban olayım, şu işi çözün. diyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Bu işin kazananı vallahi billahi yok" fadelerini kullandı.İşçilerden bazıları ise patronu övdüğü için Şahin'e tepki gösterdi.

İŞÇİLER İSTEDİĞİNİ ALDI

Grevin ardından yapılan görüşmeler sonuç verdi. İşverenin, işçilerin talebini kabul etti. Anlaşma sağlanmasının ardından işten atılan işçiler geri alındı ve fabrikada mesai bugün tekrar başladı.

Yapılacak olan anlaşmaya göre işçilerin kazanacağı haklar şöyle:

  • İşten çıkarılan işçiler geri alınacak.
  • 15 bin+300 lira devamlılık primi ödenecek.
  • Grevdeki 6 günün 3'ünü patron karşılayacak.
  • Bayramlarda 3 yevmiye ikramiye verilecek.
  • Pazar mesaisi bin 500 TL olacak.
  • Erzak yardımı yapılacak.
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