Gaziantep'ten İki Okula Yeşil Bayrak Ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Gaziantep'ten İki Okula Yeşil Bayrak Ödülü

Gaziantep\'ten İki Okula Yeşil Bayrak Ödülü
11.06.2025 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu, çevre bilinci projeleriyle ödüllendirildi.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" kapsamında Gaziantep'ten iki okul, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü.

Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen proje doğrultusunda, Gaziantep'te pilot okul olarak belirlenen Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 3. Yeşil Okullar Projesi Ödül Töreni'nde çevreye duyarlılıkta gösterdikleri örnek çalışmalarla "Yeşil Bayrak Ödülü" aldı.

Çevre bilinci eğitimi okul sınırlarını aştı

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yerleştirmek amacıyla pek çok uygulamalı çalışma gerçekleştirildi. Okulların bahçe düzenlemeleri yapılarak, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması yönünde çeşitli önlemler alındı. Öğrencilerin yanı sıra veliler de çevre eğitimleri ve atölye çalışmalarıyla projeye aktif katılım sağladı.

Ağaç dikimi, kompost üretimi, doğal sabun yapımı gibi etkinliklerle öğrenciler doğayla birebir temas kurdu. Kendi elleriyle ektikleri sebzeleri büyütüp tüketen öğrenciler, hem sağlıklı gıdaya erişimin hem de doğaya saygının önemini yaşayarak öğrendi.

Kıbrıs'ta düzenlenen törende, çevreye duyarlı kurum ve projeler ödüllendirilirken, Yeşil Bayrak ödüllerini Sevinç Göymen Ortaokulu adına Okul Müdürü Faruk Ulutaş, Mehmet Alevli İlkokulu adına ise Okul Müdürü İsmet Hozatlıoğlu aldı.

Törene, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedriye Soku ile GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram da katıldı.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, yaptığı açıklamada, okullarda uygulanan bu projenin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadığını, aileleri ve toplumun tamamını çevre konusunda daha bilinçli bireyler haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bayram, "Yeşil Bayrak Sertifikası, çevreye duyarlılık konusunda yüksek standartları yakalayan okullara veriliyor. Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu'nun bu ödülü alması hem öğrencilerimiz hem de Gaziantep adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Törene ayrıca GİKAD, UFÜ, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katılım sağladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Ekonomi, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'ten İki Okula Yeşil Bayrak Ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Los Angeles’taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu Los Angeles'taki eylemlerin merkez üssü Paramount sakinleri konuştu
Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD’den ayrılmak zorunda kaldı Dünyanın en popüler TikTok yıldızı Khaby Lame, ABD'den ayrılmak zorunda kaldı
Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu Buğday tarlasında yangın çıkaran elektronik düzenek buldu
En büyüğü 26 yaşında 3 kardeş yan yana toprağa verildi En büyüğü 26 yaşında! 3 kardeş yan yana toprağa verildi
Beğenen de var eleştiren de Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı Beğenen de var eleştiren de! Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni sezon formaları sızdı
Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek’e veda töreninde duygusal anlar yaşadı Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e veda töreninde duygusal anlar yaşadı
Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti Evinde başından vurulmuş halde bulunan genç kadın hayatını kaybetti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri açıklandı
Osimhen’in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı Osimhen'in çuvalla parayı neden reddettiği ortaya çıktı
Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama Danıştay hakiminin başından vurulmasıyla ilgili haberlere bakanlıktan yalanlama
Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu’nu Meksika maçında tribünden izleyecek Avrupa devi, Kerem Aktürkoğlu'nu Meksika maçında tribünden izleyecek

11:47
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
Mahmut Tanal, jandarma komutanıyla tartıştı: Eğer öyle değilse istifa edeceğim
11:18
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü Dehşet anları kamerada
Kalfa, yanında çalıştığı müteahhidi böyle öldürdü! Dehşet anları kamerada
11:10
Ümit Özdağ hakim karşısında İşte ilk sözleri
Ümit Özdağ hakim karşısında! İşte ilk sözleri
10:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaya aldığı bakan: Bu yıl onu sıkıştırmayın
16:52
Samsunspor transferde çok hızlı Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
Samsunspor transferde çok hızlı! Yüksel Yıldırım bir ismi daha açıkladı
16:48
Osimhen’in reddettiği Al-Hilal’e transferin son gününde büyük şok
Osimhen'in reddettiği Al-Hilal'e transferin son gününde büyük şok
16:45
Skriniar’dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
Skriniar'dan geleceğine dair açıklama: Kiralık gitmeyi istemiyorum
16:40
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
Aycan Yanaç, Adem Kılıççı hakkındaki aşk dedikodularına noktayı koydu
16:36
Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
16:31
İstanbul’dan ev bakıyorlar Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray’a ’’Evet’’ dedi
İstanbul'dan ev bakıyorlar! Dünyaca ünlü futbolcu Galatasaray'a ''Evet'' dedi
16:19
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
Uçak pistinde polisten kurtulmayı başardı ama sınır dışı edilmekten kurtulamadı
16:12
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
Trump protestolar devam ederken askeri üsten konuşacak: Bugün önemli açıklama yapacağım
16:11
Yer: Erzurum Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Yer: Erzurum! Rezilliğini kimse görmüyor sandı ama kameralar kayıttaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2025 12:21:10. #7.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'ten İki Okula Yeşil Bayrak Ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.