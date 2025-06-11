Gaziantep\'ten İki Okula Yeşil Bayrak Ödülü

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle yürütülen "Yeşil Okullar ve Doğanın Genç Savunucuları Projesi" kapsamında Gaziantep'ten iki okul, "Yeşil Bayrak Ödülü"ne layık görüldü.

Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen proje doğrultusunda, Gaziantep'te pilot okul olarak belirlenen Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 3. Yeşil Okullar Projesi Ödül Töreni'nde çevreye duyarlılıkta gösterdikleri örnek çalışmalarla "Yeşil Bayrak Ödülü" aldı.

Çevre bilinci eğitimi okul sınırlarını aştı

Proje kapsamında, öğrencilere çevre bilinci kazandırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yerleştirmek amacıyla pek çok uygulamalı çalışma gerçekleştirildi. Okulların bahçe düzenlemeleri yapılarak, tek kullanımlık plastiklerin azaltılması yönünde çeşitli önlemler alındı. Öğrencilerin yanı sıra veliler de çevre eğitimleri ve atölye çalışmalarıyla projeye aktif katılım sağladı.

Ağaç dikimi, kompost üretimi, doğal sabun yapımı gibi etkinliklerle öğrenciler doğayla birebir temas kurdu. Kendi elleriyle ektikleri sebzeleri büyütüp tüketen öğrenciler, hem sağlıklı gıdaya erişimin hem de doğaya saygının önemini yaşayarak öğrendi.

Kıbrıs'ta düzenlenen törende, çevreye duyarlı kurum ve projeler ödüllendirilirken, Yeşil Bayrak ödüllerini Sevinç Göymen Ortaokulu adına Okul Müdürü Faruk Ulutaş, Mehmet Alevli İlkokulu adına ise Okul Müdürü İsmet Hozatlıoğlu aldı.

Törene, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Bedriye Soku ile GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram da katıldı.

GTB Genel Sekreteri Özgür Bayram, yaptığı açıklamada, okullarda uygulanan bu projenin yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmadığını, aileleri ve toplumun tamamını çevre konusunda daha bilinçli bireyler haline getirmeyi hedeflediğini söyledi.

Bayram, "Yeşil Bayrak Sertifikası, çevreye duyarlılık konusunda yüksek standartları yakalayan okullara veriliyor. Sevinç Göymen Ortaokulu ve Mehmet Alevli İlkokulu'nun bu ödülü alması hem öğrencilerimiz hem de Gaziantep adına büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Törene ayrıca GİKAD, UFÜ, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, eğitimciler ve çok sayıda davetli katılım sağladı. - GAZİANTEP