Gaziantep Ticaret Borsası

Gaziantep Ticaret Borsasında kırmızı kabuklu mercimeğin kilogramı 9,50-9,70 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

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