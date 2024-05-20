Gaziantep Ticaret Borsası Başkanları Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanları Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanları Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek, yeni dönem çalışmalarında başarı temennilerinde bulundu.

20.05.2024 16:23  Güncelleme: 16:24
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Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları ile Meclis Başkanlık Divanı Üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası belediye başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve GTB Meclis Başkanlık Divanı üyeleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nu ziyaret ederek, yeni dönem çalışmalarında başarı temennilerinde bulundular.

Gaziantep'in, Türkiye'nin en önemli sanayi ve üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkat çeken GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, sağlanan bu başarının temelinde kentin ortak akılla hareket edebilme kabiliyetinin yattığını söyledi.

Gaziantep'in her alanda gelişimine katkı sunmak ve üretim potansiyelini daha güçlü kılmak için yerel yönetimlerle sürekli iş birliği içerisinde olmanın önemine işaret eden Tiryakioğlu, "Güçlü iş birlikleri, güçlü projeleri ve çalışmaları beraberinde getirir. Hepimizin ortak paydası Gaziantep ve Gaziantep'in rol model şehir potansiyelini daha ileri noktalara taşımak. Bu nedenle belediyeler ve iş dünyası arasındaki koordinasyon hem şehir ekonomisinin gelişmesine hem kentin kalkınmasına katkı sunacaktır. Ben bu vesileyle 31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen tüm belediye başkanlarımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da şimdiye kadar borsa olarak belediyelerle ortak çok önemli projelere imza attıklarını, bu iş birliğinin yeni dönemde de artarak devam etmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Gaziantep'in sadece ekonomik anlamda değil ihtiyaç duyduğu her alanda ellerini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmeyeceklerini kaydeden Akıncı, "Biz Gaziantep adına atılan her somut adımı ve çalışmayı çok değerli buluyor ve önemsiyoruz. Kentimize geçmiş dönemde yerel yönetimlerimizle iş birliği içerisinde önemli projeler kazandırdık. Bu iş birliğinin yeni dönemde daha da artacağına inanıyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Belediye Başkanlığı görevine seçilen tüm başkanlarımıza görevlerinde başarılar diliyor, seçim sonuçlarının şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu ise ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Gaziantep'in gelişimine katkı sunacak çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini belirttiler.

Ziyaretlerde, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Meclis Başkan Yardımcıları Karaca Türkmen, Mesut Acar, Meclis Katip Üyesi Şerif Selçuk, Yönetim Kurulu Üyeleri Cesim Arslan, Ali Alagöz ve Orhan Özdemir de yer aldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Gaziantep Ticaret Borsası Başkanları Belediye Başkanlarına Ziyarette Bulundu - Son Dakika

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