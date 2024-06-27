Gaziantep Ticaret Borsası, \'Kadim Şehir Gaziantep\' Fotoğraf Yarışması Düzenliyor

Ekonomi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği Gaziantep'te Hasat Mevsimi' temalı geleneksel fotoğraf yarışması ile birlikte Gaziantep'in tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu sene ilkini düzenlediği 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışmasının startını aynı anda verdi.

25 Kasım 2024 tarihine kadar başvuruların internet üzerinden kabul edileceği ödüllü fotoğraf yarışmalarına Türkiye genelinden çok sayıda amatör ve profesyonel fotoğraf sanatçısının katılım sağlaması bekleniyor.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle erteledikleri 'Gaziantep'te Hasat Mevsimi' fotoğraf yarışmasını bu sene sanatsal etkinlikler takvimine yeni ekledikleri 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışmasıyla birlikte gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Sadece Gaziantep fotoğrafları kabul edilecek"

Başvuruların alınmaya başlandığı her iki fotoğraf yarışmasının konusunun ve amacının birbirinden farklı olmasına rağmen ortak paydalarının Gaziantep olduğunu belirten Akıncı, "Türkiye'den çok sayıda fotoğraf tutkununun ilgi gösterdiği Gaziantep'te Hasat Mevsimi fotoğraf yarışmamız tarımı merkezine alan sanatsal bir aktivitemiz. Bu yarışmadaki temel gayemiz şehrimizin zengin tarım ürünlerini tanıtmak ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel hasat yöntemlerini fotoğraf kareleriyle geleceğe taşımak. Yarışmamızın temel kuralını ise fotoğrafların Gaziantep il sınırları içerisinde çekilmiş olması oluşturmakta. Gaziantep dışında çekilen hiçbir fotoğraf karesi jüri üyelerimiz tarafından değerlendirmeye alınmayacak. Aynı şekilde bu yıl startını verdiğimiz diğer bir yarışmamız 'Kadim Şehir Gaziantep' fotoğraf yarışması da tamamen Gaziantep'i odağına alan bir etkinlik. Bu yarışmadaki temel hedefimiz ise Gazi şehrimizin tarihi, turistik ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve yıllar içerisinde mekanlar ile insanlar arasında oluşan bağı fotoğraflarla kent arşivi haline dönüştürmek. Fotoğraf sanatının gücü ile Gaziantep'in kadim tarihini ve modern dokusunu bir arada sunacak olan bu yeni yarışmamız, hem fotoğraf sanatına ilgi duyanları bir araya getirecek hem de şehrin tanıtımına katkı sağlayacak. Her iki yarışmamızda da katılımcılarımız, Gaziantep'in eşsiz güzelliklerini keşfetme ve paylaşma fırsatı bulacaklar" dedi.

Başvurular GTB'nin web sitesi üzerinden

Fotoğraf yarışmalarına eser kabullerinin 24 Haziran 2024 tarihi itibariyle başlandığını kaydeden Akıncı, 25 Kasım 2024 tarihine kadar devam edecek yarışmaya tüm Türkiye'den fotoğraf tutkunlarının eserleriyle katılım sağlayabileceklerini söyledi.

Yarışmaya iştirak edecek katılımcılara kolaylık ve zaman kazandırmak açısından eserlerin Gaziantep Ticaret Borsasının resmi web sitesi www.gtb.org.tr adresi üzerinden kabul edildiğini aktaran Akıncı, posta yoluyla yapılacak müracaatların ise kabul edilmeyeceği uyarısında bulundu.

Dereceye giren eserlere ödül

Her iki fotoğraf yarışmasının birbirinden bağımsız olduğunu ve farklı kategorilerde değerlendirilerek ödüllendirileceğini vurgulayan Akıncı, seçici kurulun belirleyeceği sonuçlara göre, dereceye giren katılımcılara iki farklı kategoride altın ödülleri verileceğini söyledi.

Katılımcıların yarışmalarla ilgili tüm detaylı bilgilere ve başvuru şartlarına GTB'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşabileceklerini vurgulayan Akıncı, yarışma duyurularının ise GTB sosyal medya hesapları üzerinden katılımcılara zaman zaman hatırlatılacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP