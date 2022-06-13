Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve TİM Halı İhracatçıları Sektör Kurulu Başkanı Selahattin Kaplan TİM Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde TİM Sektör Konseyi Üyeliğine seçildi.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Gaziantep TİM'deki ağırlığını arttırıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.